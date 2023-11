Canoa polo, il Coni premia Anna Esposito e Flavia Landolina

Alle due atlete della Polisportiva Canottieri Catania, Flavia Landolina e Anna Esposito è stata conferita la Medaglia di Bronzo CONI al valore atletico. Prestigioso riconoscimento per le due poliste del club del Circolo Canoa Catania e della nazionale italiana di canoa polo. Alla presenza dei più alti vertici dello sport catanese, Flavia Landolina e Anna Esposito, allenate dal coach Alessandra Catania, sono state premiate per il grande valore sportivo espresso in questi anni. Stagioni davvero indimenticabili con la conquista di scudetti a iosa, Coppa Italia e la Champions League vinta a Belfast (Irlanda del Nord) oltre ai successi riportati con la nazionale azzurra. Il premio è stato consegnato durante l’Evento Stelle del CONI, dal Vice Presidente di Federcanoa Italia, Daniele Insabella allo Yachting Club di Catania.

Complimenti alle nostre due atlete, che con le loro gesta sportive hanno regalato momenti emozionanti e spettacolari.