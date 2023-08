Canoa polo, lo Jomar Club Catania Under 21 vince lo scudetto

Uno scudetto dopo l’altro. La canoa polo targata Circolo Canoa Catania non finisce mai di stupire. Dopo il tricolore vinto, la scorsa settimana in Serie A Senior maschile, dalla Polisportiva Canottieri Catania Ortea Palace, adesso è lo Jomar Club Catania Under 21 a fregiarsi del titolo di campione d’Italia 2023. La squadra catanese, allenata da Alessandra Catania, vola sulle acque del Porto Xiphonio di Augusta. I polisti rossazzurri battono, nella finalissima, la Canottieri Ichnusa per 6-4 saltando sul gradino più alto del podio.

In rete per lo Jomar Club Catania, Tommaso Lampò (doppietta), Pietro Iuvara (tripletta) e Paolo Messina. Vittoria meritata e fortemente voluta dagli etnei. Capitan Lampò e compagni debuttano superando la Canoa Polo Ortigia per 5-4. Secondo incontro vinto, per 7-0, a tavolino contro l’Idroscalo Club che non si presenta ad Augusta. Quindi lo Jomar Club Catania piega, per 5-1, il Circolo Nautico Posillipo. Semifinale al cardiopalma contro il Canoa Club Napoli, detentore del titolo italiano Under 21. Finisce 3-2 per il team rossazzurro. Ruggiero segna per i campani, Del Sorbo raddoppia per gli azzurri. Tommaso Lampò, con una doppietta ristabilisce la parità. Luca Costanzo chiude la sfida al Golden Gol.

Napoli si scuce lo scudetto e lo Jomar completa l’opera battendo anche la Canottieri Ichnusa per il trionfo rossazzurro. Grande festa ad Augusta per i campioni d’Italia: Simone Landolina, Pietro Iuvara, Paolo Messina, Mirko Bella, Mattia Costanzo, Andrea Alberto Puglisi, Giorgio Alì, Alessio Iurato, Luca Costanzo, Tommaso Lampò.

Allenatore: Alessandra Catania. Per quattro di loro, coach Alessandra Catania, Tommaso Lampò, Paolo Messina e Pietro Iuvara è il secondo scudetto consecutivo dopo quello vinto con la Polisportiva Canottieri Catania Ortea Palace nella Serie A Senior maschile. Adesso il Palmares del Circolo Canoa Catania conta ben 186 titoli italiani. Sul podio dell’Under 21 primo lo Jomar Club Catania, seconda la Canottieri Ichnusa e terzo il Canoa Club Napoli, che nella finale di consolazione batte il Circolo Nautico Posillipo per 4-2.