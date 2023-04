Canoa polo, Coppa Italia Under21: trionfo dello Jomar Club Catania

Seconda Coppa Italia consecutiva per lo Jomar Club Catania Under 21. La squadra rossazzurra concede il bis a Salerno trionfando nell’edizione 2023. Il team allenato da Alessandra Catania, che l’anno scorso aveva vinto la Coppa Italia a Bacoli (Napoli), si ripete confermando la sua superiorità. Anche stavolta, come nel 2022, la finalissima è Jomar Club Catania-Canoa Club Napoli. La festa è ancora rossazzurra. Partita vinta per 6-5 dai catanesi, che piegano i napoletani detentori dello scudetto Under 21. Grandissima prestazione dei polisti etnei. Finale avvincente. Protagonista Tommaso Lampò, che realizza ben quattro gol. A segno per lo Jomar Club Catania anche Pietro Iuvara e Paolo Messina. Per il Napoli in gol Fabio Della Ragione, Giuseppe Ruggiero (doppietta) e Domenico Parascandola (2 reti). Lo Jomar Club Catania, inserito nel Girone B, ha superato nel turno eliminatorio la Canottieri Ichnusa A per 4-1, il Circolo Nautico Posillipo A per 6-5, il Cc Firenze per 11-0 e il Cc Irno per 7-4. In semifinale, la squadra catanese ha travolto il Kc Arenzano per 9-2. Il Canoa Club Napoli, invece, in semifinale ha battuto la Canottieri Ichnusa A con il risultato di 4-1. Una grande soddisfazione per tutto il gruppo del Circolo Canoa Catania, che conferma di avere un vivaio di giovani molto competitivo. Al terzo posto si è classificata la Canottieri Ichnusa A, quarto il Kc Arenzano, quinto il Circolo Nautico Posillipo A e sesta la Canoa Polo Ortigia.

Questa la formazione dello Jomar Club Catania Under 21: Simone Landolina, Pietro Iuvara, Paolo Messina, Mirko Bella, Mattia Costanzo, Andrea Puglisi, Giorgio Alì, Alessio Iurato, Luca Costanzo, Tommaso Lampó. Allenatore: Alessandra Catania.