Canoa polo, la Polisportiva Canottieri Catania è Campione d'Italia

Lo scudetto plana su Catania. La Polisportiva Canottieri Catania Ortea Palace è campione d’Italia. E’ la squadra più forte nella canoa polo maschile. Questo è il verdetto dei play-off per il titolo tricolore, disputati nel weekend, a Bacoli (Napoli). Trionfo rossazzurro. Successo che porta la firma indelebile del giovane Francesco Barbagallo. Il polista della Nazionale azzurra decide l’accesa finalissima contro il Canoa Club Napoli, al supplementare, segnando di forza il Golden Gol decisivo. Dopo è festa. Con tuffi in acqua e grande emozione. La Polisportiva Canottieri Catania Ortea Palace batte i padroni di casa del Napoli, per 3-2, riportando lo scudetto maschile in terra d’Etna. Dopo aver chiuso la stagione regolare in testa alla classifica, il team di coach Alessandra Catania (per lei un’altra importante affermazione) comincia alla grande i play-off. Quarti di finale vinti in scioltezza contro il Circolo Nautico Posillipo (3-0 gara 1 e 4-1 gara 2 per i siciliani). In semifinale è derby Polisportiva-Marina San Nicola Palermo. Gianmarco Emanuele e compagni si aggiudicano gara 1 per 3-2. I palermitani pareggiano la serie vincendo la seconda partita per 4-3. Il terzo incontro si chiude sul 7-1 per la Polisportiva Canottieri Catania Ortea Palace. E’ finale! L’ultimo atto è da brividi. Contro il Napoli, sblocca subito il punteggio Tommaso Lampò con una rete da posizione impossibile. Il danese Iversen pareggia per gli azzurri. Sul finire del primo tempo prodezza del quasi diciottenne Paolo Messina su assist di Francesco Barbagallo. Napoli reagisce nel secondo tempo. Ruggiero sigla il 2-2. La Polisportiva non si arrende grazie anche alle ottime parate di Andrea Romano. Si va all’extra time. Catania segna subito con Francesco Barbagallo e si porta a casa lo scudetto. Un successo meritatissimo che esalta il lavoro dell’allenatore Alessandra Catania, di Salvo Messina, del ds Fabrizio Messina e del presidente Daniele Insabella. Catania esulta. Catania salta e balla fino a tarda notte. Stagione trionfale per la Polisportiva Canottieri Catania Ortea Palace.

Questi i campioni d’Italia 2023: Gianmarco Emanuele, Andrea Romano, Edoardo Corvaia, Tommaso Lampò, Francesco Barbagallo, Paolo Messina, Pietro Iuvara ed Andrea Malagurnera. All: Alessandra Catania.

Con la conquista di questo tricolore, il Palmares del Circolo Canoa Catania conta 185 titoli italiani.

Catania primo, Napoli secondo classificato. Sul terzo gradino del podio sale il Marina San Nicola Palermo, che piega per 3-2 l’Idroscalo Club Milano nella finale di consolazione. Quinta la Pro Scogli Chiavari, sesto il Cn Posillipo, settima la Canottieri Ichnusa, che supera nell’ultima gara lo Jomar Club Catania (ottavo) per 3-2. Nell’Under 14 scudetto al Kayak Club Arenzano (7-4 in finale sul Nazario Sauro). Terzo il Canoa Club Napoli (5-3 alla Canottieri Ichnusa). Settima la Polisportiva Canottieri Catania (5-2 all’Arenzano Canoa).

Secondo posto finale per la Polisportiva Canottieri Catania nei play-off femminili. Dopo 12 scudetti consecutivi, la squadra guidata da Alessandra Catania è costretta ad abdicare. Il titolo italiano va alle Canoe Rovigo, che vincono la finalissima per 4-2 (in gol Martina Anastasi e Roberta Catania per le rossazzurre). Una medaglia d’argento, comunque, importante per la Polisportiva Canottieri Catania che si conferma ai vertici della canoa polo femminile italiana. Il merito è senza dubbio del grande lavoro del tecnico Alessandra Catania. Protagoniste dell’argento: Flavia Landolina, Anna Esposito, Martina Anastasi, Federica Mazzarino, Roberta Catania, Martina Barbagallo, Silvia Cogoni e Giulia Buonvenga. Terzo classificato il Circolo Nautico Posillipo (3-2 al Nazario Sauro).