Canoa, due titoli italiani per il Circolo Canoa Catania ai campionati di fondo

Ai Campionati Italiani di fondo (5.000 metri) di canoa, in quel di Sabaudia (Latina), brilla il Circolo Canoa Catania. Sul gradino più alto del podio il “terribile” Armando Angemi, campione d’Italia in carica nella Maratona (categoria Ragazzi), l’atleta rossazzurro si ripete al Lago di Paola, nel K1 Ragazzi, al culmine di una gara tiratissima, classificandosi al primo posto su circa 90 partecipanti. Titolo Italiano anche per Klaus Pagano, nel K1 Master F, dove domina la gara fin dall’inizio. Argento per Luca Angemi nel K1 Master C ad un soffio l’impresa. Chiude in quarta posizione Salvo Sanfilippo nel K1 Master D; settimo posto per Sofia Di Grazia nel K1 categoria Ragazze; settimo anche Marco Spina nel K1 Master A; tredicesima posizione per Ivan Russo nel K1 categoria Ragazzi; quindicesimo Manuel Moro nel K1 Ragazzi. Con la conquista di questi due tricolori, il Palmares del Circolo Canoa Catania conta adesso ben 169 titoli italiani. Nella gara sulle barche multiple, Armando Angemi e Pietro Messina conquistano la medaglia di bronzo nel K2 Ragazzi 5.000 metri.

Ancora grandi soddisfazioni in casa Circolo Canoa Catania. Un plauso al presidente Daniele Insabella, al direttore sportivo Fabrizio Messina e ai tecnici Daniele Romano, Luca Angemi e Ciccio Moro. Adesso si tornerà a lavorare al fiume San Leonardo per preparare i prossimi appuntamenti agonistici della canoa olimpica.