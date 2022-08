Futsal, la Meta Catania strappa il sì di Carmelo Musumeci

Meta Catania e Carmelo Musumeci ancora insieme, per l’ottava stagione di fila. La società rossazzurra, impegnata nel massimo campionato italiano (Serie A1) di Futsal, ne ha dato annuncio tramite una nota ufficiale. Musumeci, catanese doc, è anche il capitano della compagine impegnata con ottimi risultati nel panorama nazionale del calcio a 5, con alle spalle un titolo di vicecampioni d’Italia. Di anno in anno si rinnova il matrimonio tra le parti anche se le sirene di un possibile trasferimento hanno suonato più volte. Del resto Carmelo Musumeci è uno dei giocatori più importanti del movimento, capace lo scorso anno di essere il miglior cannoniere italiano del massimo campionato con 19 reti segnate. Per questo motivo fa gola a molte blasonate e ricche società di vertice. A dimostrazione del grande tasso di qualità che il suo apporto potrà dare ancora una volta alla Meta Catania, anche la presenza in pianta stabile tra i convocati in nazionale da parte del ct. Bellarte. Una grande emozione rossazzurra che si ripete ancora per l’ennesima volta, riavvolgendo il nastro dei campionati passati e della cavalcata dalle serie inferiori fino alla permanenza in pianta stabile tra i grandi, in prospettiva il sogno di scrivere altre pagine memorabili e vincenti di storia sportiva della città di Catania.