Catania, buona la prima di Baldini: Avellino ko al "Massimino"

Buona la prima di Francesco Baldini, in attesa di affrontare la fase finale del campionato. Una boccata d'ossigeno dopo un periodo difficile dal punto di vista dei risultati. Finisce 3-1 al "Massimino". Doppietta per Russotto nella centesima presenza con la maglia rossazzurra

Buona la prima di Baldini alla guida del Catania. Il tecnico va in campo con un 4-3-3 e cambia alcuni interpreti. In porta si rivede Martinez. In mezzo al campo invece va dal primo minuto Izco. In attacco la fantasia di Russotto e Piccolo.

La partita si mette subito in discesa per i rossazzurri. La punizione dalla distanza di Russotto, ben calciata e potente, trova la deviazione giusta per far male a Forte. Rossazzurri agressivi e con un piglio importante nella prima frazione. Il raddoppio arriva ancora con Russotto, bravo a scambiare con Piccolo e trovare col destro un tiro preciso e angolato che non lascia scampo agli avversari. Soltanto un errore in impostazione di Maldonado permette agli irpini di trovare il gol sul finire del primo tempo. La rete arriva dal dischetto, dopo il fallo di Martinez su Santaniello: trasforma D'Angelo dagli undici metri.

Nel secondo tempo la squadra di Braglia prova ad alzare i ritmi e alzare il peso specifico in attacco. Attenta però la retroguardia del Catania che difende con le unghie e con i denti il risultato finale. Un intervento da segnalare di Martinez al minuto 76, sulla conclusione di D'Angelo. Nel finale arriva anche la chance dal dischetto per gli etnei, con Sarao freddo nel fissare sul 3-1 finale il punteggio.

TABELLINO CATANIA-AVELLINO 3-1 (Russotto 3'-34', Sarao 94' (R); 46' D'Angelo (R) )

Catania 4-3-3: Martinez, Calapai, Claiton, Giosa, Pinto, Dall'Oglio, Maldonado (67' Rosaia), Izco (56' Welbeck), Piccolo (Albertini 67'), Sarao, Russotto (56' Manneh)

Avellino 3-5-2: Forte, Silvestri, Miceli, Illanes (64' Rocchi), Ciancio, Adamo (Rizzo 46'), Aloi, D'Angelo, Tito, Fella (64' Maniero), Santaniello

Ammoniti: Maldonado, Martinez, Dall'Oglio; Santaniello, Maniero, Aloi