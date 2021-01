Il Catania batte il Foggia, sugli spalti presente Tacopina: nona vittoria in campionato

Il Catania batte il Foggia per 2-1 e riscatta la sconfitta rimediata contro la Casertana. Subito in campo i nuovi arrivi Sales e Russotto. Sugli spalti Tacopina, insieme a Largotta e Dante Scibilia, nella prima partita allo stadio "Massimino" dopo la firma del preliminare della giornata di ieri. L'alba di una nuova era ai piedi dell'Etna.

In campo gli uomini di Raffaele rispondono presente e battono un Foggia tutt'altro che semplice da affrontare. La squadra pugliese infatti ha conquistato tanti punti in trasferta nel corso del campionato. I rossazzurri passano in vantaggio con Dall'Oglio nel primo tempo, al termine di un'azione corale ben orchestrata. Il pari arriva allo scadere dei primi 45 minuti. Una doccia fredda da cui il Catania sa risollevarsi, rimettendo la testa avanti con Piccolo ad inizio ripresa. La gestione della gara resta impeccabile per tutto il corso del secondo tempo. Il Catania infati rischia poco e porta a casa i tre punti. Adesso gli etnei sono al quarto posto in classifica.

CATANIA-FOGGIA 2-1 TABELLINO

CATANIA (3-4-3): Confente; Sales, Silvestri, Tonucci; Calapai, Welbeck, Dall’Oglio (66′ Rosaia), Zanchi (65′ Biondi); Piccolo, Sarao (80′ Reginaldo), Russotto (65′ Manneh).

FOGGIA (3-5-2): Fumagalli; Anelli, Gavazzi, Galeotafiore (45′ Germinio), Kalombo, Garofalo (68′ Morrone), Salvi (84′ Raggio Garibaldi), Rocca (39′ D’Andrea), Cardamone, Curcio, Dell’Agnello.