Catania-Juve Stabia, probabili formazioni: fuori Pinto e Dall'Oglio

Catania e Juve Stabia si affrontano. La sfida non andrà in scena allo stadio "Massimino". Gli etnei sono pronti a sbarcare, nelle prossime partite casalinghe, all'"Angelino Nobile" di Lentini. La gara fissata nella giornata di oggi avrà inizio alle ore 18.30. Le due squadre vengono da un successo esterno di misura.

Il Catania ha come punto di forza la difesa a 3, grazie al trio Silvestri, Claiton, Tonucci. Da capire se anche nella sfida contro le "vespe" quest'assetto verrà riconfermato. La squadra di Padalino si schiera in campo con un 4-3-3 offensivo. I presupposti per vedere una partita aperta al bel gioco ci sono tutti. Assente dai convocati tra le fila rossazzurre Dall'Oglio, per lui una distrazione muscolare che dovrebbe tenerlo fuori l'intero mese di ottobre. Pinto sulla via del recupero, ma ancora assente nella sfida contro la Juve Stabia. Stesso destuino per Santurro, l'estremo difensore out almeno un mese, il Catania infatti è corso ai ripari, acquistando nell'ultimo giorno di mercato il portierei Alessandro Confente.

PROBABILE FORMAZIONE CATANIA-JUVE STABIA

Catania 3-5-2: Martinez, Tonucci, Claiton, Silvestri, Calapai, Izco, Vicente, Rosaia, Zanchi (Albertini), Gatto (Reginaldo), Sarao