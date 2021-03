Catania-Palermo, le pagelle: Russotto ci prova, Golfo evanescente

Ecco le pagelle di Catania-Palermo. Vincono i rosanero per 0-1 grazie alla rete siglata da Santana nel secondo tempo.

Catania 3-4-3: Confente 6,5, Sales 5,5 (Rosaia 6 62'), Giosa 6, Silvestri 6, Calapai 6, Welbeck 5 (Di Piazza 5,5 62'), Dall'Oglio 5,5, Pinto 5,5 (Manneh 6 71'), Russotto 6,5, Sarao 5,5, Golfo 5 (Reginaldo 6 78')

Palermo 3-4-3: Pelagotti, Somma, Palazzi (Peretti 80'), Marconi, Accardi, De Rose, Luperini, Valente (Crivello 54'), Silipo (Santana 54'), Lucca, Floriano

MiglioriToday. Russotto. Ci prova in tutti i modi a lasciare il segno nel derby, senza trovare gloria e fortuna. Due volte i suoi tentativi si stampano sul palo. Prima con un tiro di destro, dopo con un colpo di testa che scheggia la traversa.

PeggioriToday. Welbeck. In mezzo al campo il Palermo trova la chiave di volta per far male al Catania. In particolare è Welbeck a soffrire, soprattutto in fase di impostazione, subendo spesso i raddoppi di marcatura degli uomini di Filippi. In difficoltà.

Golfo. Non riesce mai ad accendersi e trovare la giocata giusta. Partita al di sotto della suffcienza. Non ha ancora trovato il modo per lasciare il segno in questo sua avventura ai piedi dell'Etna. Spento.