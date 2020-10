Catania-Ternana, probabili formazioni: Calapai scalpita, difesa confermata

Il Catania si appresta ad affrontare la Ternana dell'ex Lucarelli. La Lega ha deciso di andare dritta e mantenere la data del 21 ottobre, nonostante la richiesta del Catania di usufruire di un giorno in più dopo il tribolato viaggio di ritorno, conseguente allo spostamento dell'orario della partita contro la Virtus Francavilla, in seguito alla positività al Covid-19 riscontrata in alcuni uomini dell'entourage rossazzurro, tra cui un giocatore, Reginaldo.

La sfida casalinga si giocherà ancora una volta allo stadio "Angelino Nobile" di Lentini, fischio d'inizio alle ore 20:45. Di fronte uno dei migliori attacchi del campionato con 9 reti all'attivo in 5 partite, contro la difesa super degli etnei, blindata da un Martinez in stato di grazia. Una sola rete subita nelle prime 4 gare degli uomini di Raffaele.

PROBABILE FORMAZIONE CATANIA-TERNANA

Catania 3-4-3: Martinez, Tonucci, Claiton, Silvestri, Calapai, Rosaia, Maldonado, Zanchi, Biaondi, Emmausso, Sarao