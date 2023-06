Chiara Tabani colpo di mercato dell'Ekipe Orizzonte

Sono trascorse solo poche settimane dalla fine della stagione 2022-23 di pallanuoto femminile, nella quale l’Ekipe Orizzonte ha vinto il ventitreesimo scudetto e l’ennesima Coppa Italia della sua storia, centrando anche una medaglia di bronzo in Champions League che ha ulteriormente rilanciato le ambizioni internazionali della società catanese.

Il club rossazzurro però pensa già al futuro, mettendo subito in cassaforte un nuovo grande rinforzo per l’annata sportiva che scatterà al termine dell’estate.

L’Ekipe Orizzonte accoglie quindi con grande entusiasmo l’arrivo di Chiara Tabani, forte difensore classe ’94 della nazionale italiana in arrivo dalla Sis Roma, che non ha certo bisogno di particolari presentazioni.

Nata a Prato, dove ha iniziato la sua ascesa verso la pallanuoto che conta, vanta già un’esperienza internazionale per la stagione vissuta con il Sabadell prima delle sei con la formazione capitolina.

Nel suo palmares due Coppe Italia, un campionato spagnolo, una Copa de la Reina, una Supercoppa di Spagna e una Supercoppa Len.

Con il Setterosa ha vinto la medaglia d’argento olimpica conquistata insieme alle compagne azzurre a Rio 2016, ma anche il bronzo ai mondiali di Kazan 2015 e agli europei di Belgrado 2016 e Spalato 2022.

Un colpo di mercato col botto che farà esplodere ancora una volta l’entusiasmo della piazza, pronta ad abbracciare Chiara Tabani, dalla quale arrivano parole di grande emozione per il suo approdo all’Ekipe Orizzonte: “Sono molto contenta – sottolinea – di intraprendere questo nuovo viaggio della mia carriera. Dopo tanti anni nella stessa squadra vivo con grande emozione questo momento, che mi fa sentire molto onorata per aver ricevuto la chiamata di una società di questo livello, che conferma ogni anno il proprio valore. Poter lavorare con Tania Di Mario e Martina Miceli sarà per me una grande opportunità. Ho sempre nutrito tanta stima nei loro confronti, ho anche avuto la fortuna di giocare in nazionale con Tania e adesso la ritroverò come presidente. Di Martina ho sempre sentito parlare molto bene, so che è tosta e sono contenta di avere la possibilità di essere allenata da lei. Farò di tutto per non deludere nessuno, sono felice e ancora un pò incredula. Forse realizzerò meglio questo cambiamento a settembre, non vedo l’ora di iniziare questo nuovo percorso pieno di stimoli. Cercherò di dimostrare quel che posso dare alla squadra e alle mie nuove compagne. Sono convinta della mia scelta, perchè sento il bisogno di nuove sfide importanti e sono entusiasta di poter vivere questa nuova avventura. Naturalmente conosco da tanto tempo buona parte del gruppo, perchè in nazionale sono cresciuta insieme a Valeria Palmieri, Claudia Marletta e Giulia Viacava. Proprio con Valeria sin da piccole ci eravamo promesse che un giorno avremmo giocato nella stessa squadra, ma forse avevamo quasi perso la speranza che ciò potesse accadere. Non si sa mai quando può arrivare il momento giusto per certe cose e adesso è arrivato, quindi anche questo mi rende contenta e serena. Sono pronta a mettermi in pista e a dare il massimo per l’Orizzonte e per i suoi tifosi”.

Ad accogliere il nuovo colpo di mercato della società rossazzurra il presidente dell’Ekipe Orizzonte, che ha sottolineato l’importanza dell’acquisto appena messo a segno: “Corteggiamo Chiara da molto tempo – svela Tania Di Mario – forse già dalla sua prima stagione alla Sis Roma. Mi auguro che l’attesa non sia stata vana, ma so perfettamente quanto lei valga innanzitutto come persona oltre a essere un’ottima giocatrice, che probabilmente potrà dare un grande contributo ai nostri equilibri di squadra e anche al nostro modo di giocare. So che anche Martina è felice del suo arrivo, che per noi è davvero importante. Sappiamo bene quanto sia stato complicato per lei lasciare Roma, che è stata casa sua per tanto tempo, però nella maggior parte dei casi i cambiamenti fanno bene. La conosco molto bene come giocatrice anche a livello personale, dato che abbiamo avuto la fortuna di vincere insieme in campo la medaglia d’argento alle Olimpiadi di Rio 2016. Colgo l’occasione per ringraziare chi ci permette di portare a Catania le migliori giocatrici d’Italia e probabilmente anche del mondo. Il nostro progetto continua e ovviamente Ekipe è sempre, costantemente, al centro di tutto ciò che facciamo”.