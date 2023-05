Circolo Canoa Catania, giornata vincente a Giardini Naxos

Sul gradino più alto del podio svetta il Circolo Canoa Catania. Il club presieduto da Daniele Insabella si aggiudica la decima edizione del Trofeo “Antonino Rigano” di canoa olimpica disputato ieri a Giardini Naxos (Messina). Ancora grandi prestazioni dei canoisti rossazzurri, che si confermano ai vertici del settore regionale dell’acqua piatta. Nella manifestazione sportiva, organizzata dal Circolo Nautico Teocle di Maurizio Spina, brillano gli atleti del Circolo Canoa Catania, che conquistano il primo posto nella classifica a squadre. Vittorie per Lorenzo Bonaccorsi, Andrea Mazzola, Anastasia Insabella, Ivan Russo e Manuel Moro. Medaglie d’argento per Sofia Di Grazia, Greta Romano e Andrea Consoli. Bronzo per Elea Torrisi.