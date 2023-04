Circolo Canoa Catania, scatenati gli atleti etnei: nove ori al lago di Nicoletti

Circolo Canoa Catania grande protagonista al Lago di Nicoletti (Enna). Nel terzo appuntamento della stagione agonistica 2023 di canoa regionale dominio dei canoisti rossazzurri, che conquistano ben nove medaglie d’oro, sette d’argento e una di bronzo. Nel circuito Canoa Giovani (2.000 metri) vittoria per Anastasia Insabella nel K1 Cadette B; secondo posto per Carlo Trombetta nel K1 Cadetti B; seconda piazza per Lorenzo Bonaccorsi nel K1 Allievi B; seconda anche Andrea Consoli nel K1 Allieve B. Buone prestazioni di Andrea Mazzola nel K1 Allievi B e di Elea Torrisi nel K1 Cadette A. Entrambi chiudono al quarto posto.

Nel Canoa Giovani e Gara Regionale sui 200 metri vola ancora Anastasia Insabella, prima classificata nel K1 Cadette B. Medaglia d’oro anche per Carlo Trombetta nel K1 Cadetti B, Sofia Di Grazia nel K1 Ragazze, Lorenzo Bonaccorsi e Andrea Mazzola nel K2 Allievi B, Armando Angemi e Pietro Messina nel K2 Ragazzi, e nel K4 Open Cadetti per Anastasia Insabella e Carlo Trombetta in sinergia con il Circolo Canoa Naxos. Medaglia d’argento per Armando Angemi nel K1 Ragazzi, stesso risultato per Andrea Consoli nel K1 Allieve B, Lorenzo Bonaccorsi nel K1 Allievi B - Prima Serie, Andrea Mazzola nel K1 Allievi B. Bronzo per Elea Torrisi nel K1 Cadette A e quarta piazza finale per Manuel Moro nel K1 Ragazzi. Emozioni rossazzurre anche nella Gara Regionale sui 500 metri.

Trionfo di Armando Angemi nel K1 Ragazzi e di Sofia Di Grazia nel K1 Ragazze. Infine buon settimo posto di Manuel Moro nel K1 Ragazzi. Il Circolo Canoa Catania si conferma alla grande nel settore dell’acqua piatta. Domenica 7 maggio appuntamento a Giardini Naxos.