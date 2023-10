Cus Catania Rugby, al via la stagione 2023/2024

Parte in trasferta la stagione del Cus Catania Rugby impegnato nel campionato di Serie B. Domenica 8 ottobre alle 14.00, infatti, la squadra di mister Giuseppe Costantino farà il suo esordio sul campo del Rugby Lions Alto Lazio.

Le parole del mister, Giuseppe Costantino: "Partiamo subito con una trasferta difficile (anche sul piano logistico) contro una squadra neopromossa che però ha messo in piedi un progetto ambizioso che riunisce più città sotto la propria sigla. Dopo lo scorso anno in cui siamo stati protagonisti del campionato, tutti si aspettano grandi cose da noi. Abbiamo confermato molti degli elementi con maggiore esperienza ma crediamo molto nei giovani che stanno dimostrando grande talento ed entusiasmo e che sono certo si ritaglieranno uno spazio importante in squadra. Stiamo lavorando principalmente su questo aspetto: creare un gruppo che possa contare sull'apporto di entrambe le componenti senza perdere competitività".

"L'obiettivo è confermare quanto di buono abbiamo fatto lo scorso anno - ha detto invece il responsabile di sezione, Nino Puleo -. I ragazzi stanno lavorando bene come dimostra anche l'ultima amichevole di preparazione al campionato vinta contro la formazione maltese dei Falcons la scorsa settimana. Sono certo che i nostri giovani talenti si metteranno in mostra e rappresenteranno un valore aggiunto durante la stagione".

ROSTER, STAFF TECNICO E DIRIGENZIALE CUS CATANIA RUGBY

SQUADRA

ARTALE LEONARDO

BATTAGLIA BRIAN

BUONCONSIGLIO LUCA

CAMBRIA SANTO JOHNNY

CASTELLO ROBERTO

CATALANO TOMMASO

COLOMBRITA PAOLO GIUSEPPE

D'ARRIGO EMANUELE

DARRIGO ANDREA

DI SANO MARIO

FINOCCHIARO ALFIO SALVATORE

GIAMMARIO IGOR VITTORIO

GIUSTOLISI LUCA

IRATO DIEGO

LEONARDI CARLO ROSARIO

LEONARDI VALERIO GIOVANNI LIBERO

LIOTTA ENRICO MARIA ANTONIO

MAMMANA ALFIO LUCA

MARESCI MATTIA

MARSIGLIA MATTIA

MOTTA ANTONIO CESARE

NASELLO DAVIDE

NOCERA CLAUDIO

PACE ANTONINO

PAGANA KRISTEN

PANEBIANCO MARCO VALERIO

PELLEGRINO ROSARIO

RIZZO FRANCESCO

RUSSO GIANCARLO

SEVIAN DAUPI

TOSCANO ALBERTO

VIRGILLITO ANTONIO GABRIELE

ZAIA ENRICO

STAFF TECNICO

Giuseppe Costantino - allenatore

Luca Mammana – allenatore di mischia

Roberto Cafaro – preparatore atletico

STAFF DIRIGENZIALE

Nino Puleo - responsabile sezione Cus Catania Rugby