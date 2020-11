Il derby Palermo-Catania si gioca, la conferma della Lega Pro

Palermo-Catania si gioca. Il derby di Sicilia in programma questa sera e valido per la nona giornata del girone C del campionato di Serie C, si disputerà regolarmente. Dopo mezzogiorno era scattato l'allarme per le positività di sei calciatori annunciate dal Palermo, ma dalla Lega Pro arriva la conferma che la sfida tra i rosanero e i rossazzurri si giocherà.

''Il momento è difficile ed ogni giorno lo è ancora di più. Crescono le incertezze. La certezza, quella che serve per ripartire ogni giorno, è la passione per la propria squadra del cuore. Il Derby di Sicilia tra Palermo e Catania è una partita che oltrepassa il tempo. Torna, a distanza di 7 anni, ed è una gara che fa riaffiorare i ricordi, si lega alla storia di due club blasonati e si inserisce nel presente con il contesto complesso in cui viviamo". Lo scrive in una nota il presidente della Lega Pro, Francesco Ghirelli.

"Mancano i tifosi, mancano i colori e le emozioni che un derby sa accendere. Mancano gli stadi pieni di striscioni per la propria squadra e le bandiere al vento. Il calcio vive. Continua a farlo nel cuore delle generazioni e in campo. Stasera, idealmente, due città appassionate -conclude la nota- scendono in campo insieme al cuore dei proprio tifosi''.