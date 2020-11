Ekipe Orizzonte: Arianna Garibotti positiva al Covid-19

L’Ekipe Orizzonte comunica che l’ultima serie di tamponi, ai quali si sono sottoposti tecnici, atlete e dirigenti della nostra società, ha evidenziato la positività al Covid-19 di Arianna Garibotti.

"La nostra giocatrice - si legge nel comunicato diffuso dalla società etnea - era risultata negativa al precedente ciclo di tamponi, effettuato sabato scorso insieme a compagne, staff tecnico e dirigenziale. Dopo 48 ore da quel test Arianna Garibotti è andata in isolamento in via precauzionale, a causa della sintomatologia accusata da un congiunto. Nei giorni successivi si è sottoposta a test molecolare, che ha dato esito positivo. Tutti gli altri tamponi svolti nella giornata di oggi da tesserati e dirigenti hanno dato invece esito negativo e verranno ripetuti la prossima settimana, come da protocollo"