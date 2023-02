Pallanuoto, Champions League: primo round dei quarti vinto dall'Ekipe Orizzonte

L’Ekipe Orizzonte si aggiudica il primo round dei quarti di finale di Champions League. Le catanesi hanno vinto 14-13 sul campo del Glyfada, ad Atene, al termine di una sfida dalle mille sfaccettature.

Le giocatrici etnee sono partite subito col piglio giusto, vincendo il primo tempo 5-3 e il secondo 4-1, portandosi avanti di 6 gol all’inizio della terza frazione. Le greche hanno però ridotto il margine dalle rossazzurre, conquistando gli ultimi due parziali di gioco per 5-2 e 4-3.

Valeria Palmieri ed Alice Williams sono state le top scorer dell’Ekipe Orizzonte con tre gol a testa, mentre Bronte Halligan, Giulia Viacava e Claudia Marletta hanno segnato 2 volte ciascuno. Una rete per Dafne Bettini e Morena Leone.

Al fischio finale è stata la numero 2 dell’Ekipe Orizzonte a fare il bilancio sulla gara appena giocata dalla squadra etnea: “È stata una partita certamente divertente - ha detto Bronte Halligan - e che abbiamo iniziato molto bene. Un match difficile, nel quale abbiamo commesso degli errori che dovremo analizzare con attenzione. La sfida di Catania sarà per noi davvero importante, perché potremo contare sul supporto dei nostri tifosi. Quella di oggi è stata una partita dai due volti, anche per questo continueremo a lavorare duramente per farci trovare pronte per il match di ritorno e migliorare ciò in cui abbiamo sbagliato stasera”.

Il ritorno dei quarti di finale tra Ekipe Orizzonte e Glyfada si giocherà a Catania sabato 25 febbraio alle 17:00.

IL TABELLINO DEL MATCH:

Glyfada-Ekipe Orizzonte 13-14

Parziali: 3-5; 1-4; 5-2; 4-3

Glyfada: Karytsa, Ninou P. , Moustakaria 1 gol, Wolves 2 gol, Grigoropoulou 1 gol, Ninou E. 2 gol, Antoniadi, Kanellopoulou, Koolhaas 3 gol, Fountontou, Katsoni, Kontogianni 4 gol, Tsiara. All. Andreakos

Ekipe Orizzonte: Condorelli, Halligan 2 gol, Lombardo, Viacava 2 gol, Gant, Bettini 1 gol, Palmieri 3 gol, Marletta 2 gol, Gagliardi, Williams 3 gol, Longo, Leone 1 gol, Celona. All. Miceli