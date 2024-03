All'Ekipe Orizzonte il derby con la Brizz Nuoto di campionato

Il derby etneo di Serie A1 di pallanuoto femminile va all’Ekipe Orizzonte, che batte la Brizz Nuoto per 16-9 nella sfida della tredicesima giornata di campionato. Ancora tre punti quindi per la squadra catanese, che ha superato le acesi sul campo della piscina Francesco Scuderi di via Zurria (CT).

Match indirizzato sin dal primo tempo, conquistato per 5-2 dalle rossazzurre. Secondo e terzo parziale ancora a favore della squadra allenata da Martina Miceli, rispettivamente per 3-2 e 5-2, e ultima frazione chiusa dalle due squadre sul 3-3.

Top scorer assoluta è stata Dafne Bettini con 4 gol, mentre Masha Borisova è andata a segno 3 volte. Due reti ciascuno per Chiara Tabani, Gaia Gagliardi e Aurora Longo, una per Valeria Palmieri, Claudia Marletta e Teresa Lombardo. Esordio per la classe 2009 Sara Pulvirenti.

Al fischio finale, bilancio affidato alla numero 13 dell’Ekipe Orizzonte: "Questa partita – ha detto Aurora Condorelli – è stata per noi una nuova occasione per ritrovarci e per lavorare sui nostri errori. Stiamo facendo un percorso in salita, migliorando giorno dopo giorno come squadra e singolarmente, in vista delle prossime partite e per la fine del campionato. Tra due giorni giocheremo a Roma la partita di Coppa e ognuna di noi darà il massimo, scendendo in campo sempre con il sorriso".

Sabato 9 marzo alle 18:00 l’Ekipe Orizzonte giocherà il match della seconda giornata di ritorno del girone A di Champions League, sul campo della Sis Roma.

IL TABELLINO DEL MATCH:

BRIZZ NUOTO-EKIPE ORIZZONTE 9-16

Parziali: 2-5; 2-3; 2-5; 3-3

BRIZZ NUOTO: H. Santapaola, F. Sapienza, A. Vitaliano, G. Pastanella, A. Arcidiacono, M. Spampinato, V. Sbruzzi 2, I. Pane, D. Namakshtansky 1, V. Koptseva 3, M. Giuffrida 3, G. Trovato, F. Paladino, C. Russo. All. Zilleri

EKIPE ORIZZONTE: L. Celona, Pulvirenti, C. Tabani 2, G. Viacava, V. Gant, D. Bettini 4, V. Palmieri 1, C. Marletta 1, G. Gagliardi 2, M. Borisova 3, A. Longo 2, M. Leone, A. Condorelli, T. Lombardo 1. All. Miceli

Arbitri: Carmignani e D’Antoni

Note: Spettatori 200 circa. Nessuna uscita per limite di fali. Superiorità numeriche: Brizz 2/8 +2 rigori, Orizzonte 3/4.