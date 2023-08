L'Ekipe Orizzonte vince tutto: scudetto per la formazione Under 20

Arriva il terzo tricolore della stagione, che premia il grande lavoro della società rossazzurra ed esalta la qualità delle formazioni e dello staff tecnico alla loro guida.

L’Ekipe Orizzonte vince anche lo scudetto Under 20 di pallanuoto femminile, confermandosi campione d’Italia di categoria al termine di una Final Eight giocata in modo avvincente e mantenendo il titolo a Catania pure quest’anno.

La squadra allenata da Renato Caruso, con Martina Miceli al suo fianco in panchina, ha conquistato ieri ad Avezzano il successo, trionfando 8-6 nella finalissima contro il Bogliasco 1951 grazie all’ennesima ottima prestazione.

Le orizzontine hanno sempre tenuto il pallino del gioco, prendendo il largo dopo il parziale iniziale, chiuso sul 2-2, e vincendo il secondo 2-0. Parità perfetta tra le due squadre nel terzo e nel quarto tempo, terminati rispettivamente 3-3 e 1-1, con le etnee in più occasioni avanti anche di oltre due reti nel computo totale dei gol messi a segno dalle due formazioni.

Morena Leone è stata la top-scorer del match con due reti, mentre Teresa Lombardo, Cecilia Grasso, Sofia Moschetti, Dafne Bettini, Erica Greco e Aurora Longo sono andate a segno una volta ciascuno.

Un cammino iniziato con il girone vinto a punteggio pieno in un gruppo di ferro con Sis Roma, Plebiscito Padova e lo stesso Bogliasco 1951, battuti per 12-7, 14-7 e 12-9.

Poi il successo per 10-5 contro la Locatelli Genova ai quarti di finale e quello per 9-8 in semifinale contro il Rapallo Pallanuoto, prima della finale vinta ancora contro le bogliaschine.

Trionfo completato dalla palma di miglior giocatrice del torneo assegnata a Dafne Bettini, fresca del bronzo mondiale con la nazionale arrivato due mesi dopo lo scudetto vinto con la prima squadra dell’Ekipe Orizzonte.

Il tricolore di ieri si somma inoltre anche a quello conquistato poche settimane fa dall’Under 18 rossazzurra, sempre con Renato Caruso in panchina, pieno d’orgoglio per l’affermazione delle sue ragazze: «Abbiamo preparato questa Final Eight – ha detto – con una rosa fortemente rimaneggiata, per via degli impegni di Dafne Bettini con la nazionale maggiore e dell’assenza delle Under 17 per l’Europeo di categoria. Tra l’altro, quelle giocate qui ad Avezzano, erano in assoluto le prime partite che le nostre giocatrici giocavano tutte insieme, perchè non era accaduto nè durante la fase di qualificazione nè per le semifinali. Quindi per noi la soddisfazione è doppia, perchè quando le ragazze hanno indossato la nostra calottina hanno ricordato immediatamente i dieci mesi di sacrifici fatti per arrivare fin qui, giocando come se si fossero preparate a questo momento da un anno. Ancora una volta abbiamo dimostrato di avere qualcosa in più delle nostre avversarie sia dal punto di vista tecnico che caratteriale. Questa vittoria mi rende contento soprattutto per le nostre atlete, considerando che per Dafne Bettini era certamente l’ultima stagione in questa categoria e probabilmente lo è stata anche per Morena Leone e Aurora Longo. Ci teniamo a fare i complimenti pure a tutti i genitori delle nostre ragazze, ringraziandoli per i sacrifici che fanno insieme a noi».

Grande soddisfazione anche per Martina Miceli: «Siamo contentissimi per questa nuova vittoria – ha sottolineato – e mi sento di osservare come lo scudetto Under 20 sia sempre un pò nostalgico, dato che ancora una volta per molte delle nostre giocatrici sarà l’ultimo step in ambito giovanile. Lo sarà per le atlete più grandi, anche delle squadre avversarie, così come per molte di quelle che sono passate dall’Orizzonte nelle scorse stagioni. Siamo però davvero felici perchè le ragazze sono state bravissime e questo successo conferma la bontà del nostro lavoro. Anzi, non crediamo di avere la bacchetta magica, ma siamo solo sicuri che quando si lavora in un certo modo i risultati arrivano sempre».

IL TABELLINO DI EKIPE ORIZZONTE-BOGLIASCO 8-6

Parziali: 2-2, 2-0, 3-3, 1-1

Ekipe Orizzonte: Celona, Lombardo 1, Grasso 1, Maresca, Moschetti 1, Bettini 1, Oliva, Puelo, Sanfilippo, Greco 1, Longo 1, Leone 2, Scibona. All. Caruso

Bogliasco 1951: Sokhna, Riccio, Di Maria, Rosta, Cavallini, Perazzoli 1, Lombella 1, Boero, Paganello 1, Bozzo, Carpaneto 1, Spampianto 2, Oberti. All. Sinatra

Arbitri: L. Bianco e Doro