Pallavolo, festa di Natale al Palacatania

Il progetto di organizzare un evento S3 in versione natalizia, da parte di Fipav Catania, era del 2021. Poi, per i noti motivi di restrizione, è stato rinviato al 2022. E si è rivelato un successo di pubblico e partecipanti martedì 20 dicembre al Pala Catania. Oltre 20 società provenienti da tutta la provincia, 450 piccoli atleti sul parquet distribuiti in tre aree, da giochi e percorsi a 2 contro 2 e 3 contro 3.

Un modo per divertirsi e stare insieme, mentre al Natale mancano ormai 5 giorni e guardare alla solidarietà e alla prevenzione, grazie alla sinergia col Banco Alimentare Sicilia, presieduto da Pietro Maugeri, che proprio in primavera ospitò l'evento S3 nella sede del Maas, e alla partnership avviata con l'associazione "Il cuore di Raffaele", realtà nota per la sensibilizzazione alle pratiche salvavita e alla cardioprotezione. Le parole del Presidente Fipav Catania Maurizio Ragusa: “La finalità di questo evento è nel gioco e nel divertimento senza agonismo. Ma anche nello spirito della solidarietà e della sensibilizzazione verso temi quali lo spreco alimentare e la distribuzione di cibo per i più bisognosi; e la prevenzione ai rischi cardiocircolatori e per il corretto uso di strumenti come il defibrillatore. Anche questo ha contribuito al successo di questa manifestazione. Siamo felici per la presenza di tante società e atleti, una grande partecipazione indice di vitalità e forza del nostro movimento, che ci dà gli stimoli per andare avanti nella promozione e nello sviluppo della pallavolo. Sicuramente ci faremo trovare pronti per altri eventi nell’immediato futuro. Auguro a tutte le famiglie, alle nostre società e a tutto il nostro Comitato di trascorrere un sereno Natale, in attesa della ripartenza dell’attività nel gennaio 2023”.