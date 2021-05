Foggia-Catania, le pagelle: Martinez sbaglia, Golfo in palla

Non impeccabile in uscita l'estremo difensore dei rossazzurri, in occasione del primo gol. A centrocampo prova opaca di Izco. Golfo ancora tra i migliori. Welbeck: solita generosità

Ecco le pagelle di Foggia-Catania. L'ultima sfida della regular season finisce 2-2. In gol per i rossazzurri Golfo, autore di una doppietta. Per i rossoneri rete dell'ex di Curcio, di D'Andrea l'altra marcatura. Attesa in settimana per l'esito del ricorso relativo ai 2 punti in classifica. Il 5 maggio il Catania conoscerà il suo avversario ai playoff.

Foggia (3-5-2): Di Stasio, Galeotafiore, Salvi, Germinio; Kalombo, Vitale, Garofalo, Rocca, Di Jenno; Curcio, D’Andrea

Catania (4-3-3): Martinez 4,5, Calapai 6, Claiton 6, Silvestri 6, Zanchi 6,5 (Piccolo 6,5), Dall’Oglio 6, Izco 5,5 (Manneh 6), Welbeck 6, Pinto 6, Reginaldo 6, Golfo 6,5

MiglioriToday. Golfo. Ancora una prova importante per il fantasista prelevato a gennaio dalla Juve Stabia. Oggi trova persino la doppietta. In palla.

Welbeck. Buona prova in mezzo al campo, la solità prestazione condita da tanta generosità. Lascia nel finale il campo per infortunio, da valutare l'entità.

PeggioriToday. Martinez. Colpe sul primo gol dei padroni di casa, non è tempestivo e attento in uscita. Non viene chiamato in causa nella restante parte della gara, ma anche sul secondo gol è poco reattivo.