Ginnastica ritmica serie A2, la Gymnasium Gravina sfiora il podio nella prova di Forlì

La Gymnasium Gravina ha conquistato un lusinghiero quarto posto nella 2^ prova della serie A2 di ginnastica ritmica, che si è svolta al “PalaGrassi” di Forli. La squadra cara alla presidente Vicenza Limoli ha migliorato, così, la decima piazza dell’esordio a Chieti. In Emilia Romagna, Panagiota Lytra ha totalizzato 29,650 con le clavette, Sophia Maria Militello 26,30 (cerchio), la giovanissima Enrica Marletta, classe 2011, 27,150 (nastro), Elena Maria Guglielmino 28,250 con la palla per un totale di 111,400 punti, di gran lunga superiore al 107,650 fatto segnare al debutto, quando ha giocato un ruolo importante l’emozione delle ragazze.

"Per 0,20 non siamo saliti sul podio, punti speciali che ci avrebbero fatto respirare un po’ di più, ma torniamo a casa contente del riscatto e felici di aver condotto una gara pulitissima - si legge nella pagina facebook della società etnee -. Adesso si darà il tutto per tutto per l’ultima tappa, la decisiva! Noi ci crediamo tanto in questa permanenza in A2, perché siamo un gruppo in evoluzione e contiamo sul nostro lavoro. Abbiamo dimostrato che, nonostante le batoste, sappiamo reagire e la Sicilia ha bisogno di speranza e di credere in un sogno".