Ginnastica serie A2, la Gymnasium Gravina centra la salvezza e sfiora i playoff

La Gymnasium Gravina ha centrato la salvezza nel campionato di serie A2 di ginnastica ritmica. La squadra etnea ha sfiorato pure la qualificazione ai playoff, mancata per soli otto punti. Nella terza prova stagionale, che si è svolta ad Ancona, le ragazze care alla presidente Vicenza Limoli hanno fornito una brillante prova, nonostante l’assenza di Panagiota Lytras, rimanendo a lungo in lizza per il quinto posto, che sarebbe valso l’accesso alla seconda fase. Complessivamente hanno totalizzato nella manifestazione marchigiana 108,650 punti, pagando, nel computo complessivo, il risultato al di sotto delle attese della gara d’esordio a Chieti, poi riscattato dalla quarta piazza di Forlì. Ecco, nel dettaglio, le prestazioni idividuali fatte segnare dalle atlete catanesi ad Ancona: Gaia Francesca D’Antona 26550 con il cerchio, Cristina Ventura 29450 alla palla, Enrica Marletta 27200 alle clavette e Elena Maria Guglielmino 25500 al nastro.

"Quest’ultima tappa è stata la prova di quanto grande può essere la forza di un gruppo che ha affrontato lo scombussolamento, dovuto ad un improvviso malore del Capitano, capace con un’invincibile forza d’animo, di concludere il suo esercizio, regalandoci la soddisfazione di tornare a casa con ancora la possibilità di gareggiare in questo bellissimo campionato. Di quanto successo e superato non potremmo essere più fieri. Ogni anno non ci facciamo mancare lacrime, sorrisi e adrenalina pura. Dietro a tutto questo c’è il grandissimo lavoro di Tiziana D’Arrigo. Un ringraziamento va a Chiara Lo Giudice, che ha affiancato il nostro coach", si legge nella pagina facebook della Gymnasium Gravina.