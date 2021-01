Calciomercato Catania, Giosa nuovo innesto in difesa: ritrova Raffaele

Antonio Giosa è un nuovo difensore del Catania. Il centrale arriva dal Manopolim e firma fino al 30 giugno 2022.

Cresciuto nel settore giovanile della Reggina e vissuti gli esordi in ambito professionistico in C con il Cittadella e in B con il Modena, l’atleta lucano ha indossato a più riprese la maglia della squadra calabrese, debuttando in A e contribuendo alla conquista di due salvezze consecutive nella massima serie. Tra i cadetti ha sommato esperienze anche con il Messina, con il Vicenza e con il Como, società con la quale ha conquistato nel 2015 la seconda delle due promozioni dalla C alla B ottenute fin qui nell’arco della carriera. Giosa aveva già centrato l’obiettivo nel 2013, con l’Avellino.

In terza serie, ha indossato anche le maglie del Lumezzane, del Lecce, dell’Alessandria e del Potenza, proprio agli ordini di mister Raffaele, nelle stagioni 2018/19 e 2019/20.