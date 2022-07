Hockey su prato, tre catanesi con la maglia azzurra ai Mondiali di Nottingham

Tre catanesi doc, Andrea Graziano, Giuliano Mignemi e Alessandro Anselmi, vestiranno la maglia della Nazionale Master over 40 ai Mondiali di Nottingham 2022, che si svolgeranno in Inghilterra dal 12 al 22 agosto.? I tre atleti non proprio di primo pelo (46 anni il più giovane, 52 il più grande), dopo aver raggiunto l’obiettivo storico di riportare una squadra catanese in serie A, il Galatea Hockey del presidente Scalisi, hanno concretizzato il sogno della convocazione in Nazionale. ? Tra poco più di 10 giorni incroceranno le mazze con le compagini più blasonate del mondo: nel girone iniziale squadre del calibro dell’Argentina, della Spagna e dell’Australia, solo per citarne alcune.? Insomma sarà una grande avventura, che vedrà anche un po’ di cuore etneo battersi in difesa dei colori nazionali.