Jomar Club Catania protagonista a Milano con tante medaglie

Jomar Club Catania in evidenza anche nell’ultima giornata di gare. All’Idroscalo di Milano si sono conclusi ieri, con le prove sui 200 metri, il Campionato Italiano Assoluto di Velocità e la Gara Nazionale Ragazzi. Una medaglia d’oro per i rossazzurri con Klaus Pagano, che si impone nel K1 Master (200 metri) al termine di una finale tiratissima. Con la conquista di questo tricolore, il Palmares del Circolo Canoa Catania conta 191 titoli italiani. Chiude quarto Francesco Moro nel K1 Master A (metri 200); quinto classificato Marco Spina. Infine quarta posizione per Mimmo La Rosa e Aurelio Iuvara nel K2 Master (200 metri) dopo la medaglia d’oro vinta sabato sulla distanza dei 500 metri.

Ottime le prestazioni dei giovani canoisti catanesi. In evidenza il K4 categoria Ragazzi (200 metri) con Ivan Russo, Manuel Moro, Andreas Aquilina e Pietro Messina, che sfiorano il podio chiudendo in quarta posizione. Quarto posto per Andreas Aquilina e Pietro Messina nel K2 Ragazzi (200 metri). Bene anche Sofia Di Grazia, che si piazza sesta nella finale del K1 Ragazze (200 metri).