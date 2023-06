Karate, Eugenio Basile ancora Campione d'Europa

Si è svolto a Belgrado il 36° campionato europeo di karate organizzato dall'Etkf (European Traditional Karate Federation), al quale ha preso parte la nazionale italiana Fesik (Federazione sportiva italiana karate), con circa 20 atleti divisi tra le varie categorie. Tra loro il puntese Eugenio Basile che, alla soglia dei 37 anni, compie l'ennesima impresa della sua trentennale carriera agonistica.

L'atleta puntese, con una prestazione magistrale, conquista per la terza volta in carriera il titolo di campione europeo di kumite (combattimento) nella classe regina della competizione, la categoria open senior. “La mia partecipazione è stata in forse fino a qualche mese prima della partenza a causa di un infortunio -dice Basile - ma grazie all'aiuto del mio maestro Sergio Platania, con cui mi alleno dall'età di 5 anni e del mio eccellente preparatore atletico Giuseppe Russo, sono riuscito a rimettermi in piedi e tirare fuori una prestazione che non avrei mai immaginato di compiere”.

L'atleta etneo è arrivato in finale, disputando un incontro memorabile contro un forte atleta rumeno, che però è stato liquidato con un secco 3 a 0 in appena 19 secondi. “Per me è stata un'immensa soddisfazione vincere dimostrando che a quasi 37 anni un atleta, con i giusti accorgimenti, può ancora dire la sua in gare di alto livello. Dedico questo alloro a mio figlio Leonardo, nato pochi mesi fa”. Per l'atleta puntese questa è l'ultima competizione di una carriera folgorante, che lo ha visto protagonista in tutto il mondo con la conquista di 3 titoli europei, 2 titoli mondiali, 2 titoli internazionali, 17 titoli italiani, 11 podi internazionali ed oltre 200 incontri in carriera. ''C’è un tempo per tutto - conclude Basile - e credo che bisogna uscire di scena lasciando a sé stessi un bel ricordo di questa parte della vita da agonista”.