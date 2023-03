La Polisportiva Canottieri Catania vince la Coppa Sicilia

Gol, spettacolo, emozioni. La Coppa Sicilia 2023 di canoa polo ha regalato una grande giornata di sport al Molo di Levante del Porto di Catania. L’evento sportivo, giunto alla diciottesima edizione, è stato organizzato dallo Jomar Club Catania in collaborazione con il Comitato Regionale Sicilia della Fick. Vittoria della Polisportiva Canottieri Catania Ortea Palace, che nella finalissima ha superato lo Jomar Club Catania “A” con il risultato di 5-0. Terzo posto per la Canoa Polo Ortigia di Siracusa, che nella finalina di consolazione ha battuto lo Jomar Club Catania “B” con il punteggio finale di 8-0. Otto le formazioni iscritte al torneo, che si sono date battaglia per conquistare il primo titolo federale della stagione. Sui due campi dell’“European Village” del Circolo Canoa Catania, protagoniste Polisportiva Canottieri Catania Ortea Palace, Jomar Club Catania “A”, Canoa Polo Ortigia, Jomar Club Catania “B”, Polisportiva Nautica Katana, Cus Catania, Sport Club Ognina e Polisportiva Nautica Katana “B”. Alla fine si è tenuta la cerimonia di premiazione della Coppa Sicilia con la regia di Fabrizio Messina (ds del Circolo Canoa Catania) e Vincenzo Castiglione (Polisportiva Nautica Katana).

Dopo la Coppa Sant’Agata, dedicata alla Patrona di Catania, la Polisportiva Canottieri Catania Ortea Palace si è imposta anche nella Coppa Sicilia. Le squadre catanesi di canoa polo si stanno preparando in vista dei prossimi importanti appuntamenti agonistici a cominciare dalla Coppa Italia Senior maschile e femminile, in programma a Numana (provincia di Ancona), sabato 25 e domenica 26 marzo. Sabato 1 e domenica 2 aprile, invece, a Salerno si disputerà la Coppa Italia riservata alle categorie Under 21 e Under 14.