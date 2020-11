Meta Catania a caccia della prima vittoria, Musumeci: "Sappiamo cosa fare"

Meta Catania Bricocity a caccia della prima vittoria stagionale. Coach Samperi cerca la cura dei particolari insieme all’attenzione da parte di coach Seby Giuffrida. La squadra rossazzurra ha lavorato tanti sui meccanismi di squadra e sulle soluzioni da palla inattiva. Di fronte una squadra ostica come Todis Lido di Ostia: fischio d’inizio al Palavolcan di Acireale alle ore 16:30. Musumeci e compagni proveranno ad invertire il trend dopo tre prestazioni senza punti.

"Siamo pronti per la sfida - afferma il capitano rossazzurro Musumeci - abbiamo corretto tanti difetti in queste settimane di lavoro. Sappiamo cosa dobbiamo fare e cercheremo di applicare la mole di lavoro profusa in questi giorni. Il gol è importante - conclude Musumeci - ma credo sia secondario rispetto ai tre punti. Vogliamo la vittoria e faremo di tutto per conquistarla nonostante un avversario che sa quello che vuole come Todis Lido di Ostia"