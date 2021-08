Mondiali di Salsa, vince la ballerina catanese Giulia Perri

La ballerina catanese Giulia Perri si è aggiudicata il campionato della categoria Solisti Professionisti della prima edizione della nuova competizione Mondiale Salsa Ladies, svoltasi a Puerto Rico, come parte della celebrazione del 25° anniversario del Congresso Mondiale di Salsa. Perri ha superato in un'emozionante finale la vice campionessa mondiale, la colombiana Estefania Vargas e la portoricana Kimberly Aponte. Il quarto posto è stato occupato dalla rappresentante degli Stati Uniti Zoee Huskey mentre le venezuelane Emily López e Jennifer Greyer hanno occupato rispettivamente la quinta e la sesta casella. Le sei concorrenti professionisti hanno raggiunto la finale grazie ai loro lavori coreografici. Ma per la finale è stata usata l'improvvisazione per eleggere la nuova campionessa.

I mondiali femminili hanno avuto competenze per le bambine dai 10 anni, fino ad adulti di 30 anni o più, sia amatoriali che professionisti. Hanno partecipato concorrenti di Irlanda, Italia, Stati Uniti, Messico, Colombia, Venezuela, Repubblica Dominicana, Ecuador, Perù, Haiti e Puerto Rico, tra gli altri.