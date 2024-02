La palestra Etna Taekwondo Biancavilla brilla a Busto Arsizio

Successo alla nona edizione dell'Insubria Cup di Taekwondo. La palestra, guidata dal maestro Antonino Amato, ha brillato con dieci talentuosi allievi. L'evento si è svolto presso l'E-Work Arena di Busto Arsizio e ha visto la partecipazione di quasi 1000 iscritti provenienti da tutta Italia e anche da Francia, Germania e San Marino. Il livello di competizione è stato eccezionalmente alto, soprattutto nelle categorie Senior e Junior, coinvolgendo oltre 600 atleti.

Di seguito risultati dell'Insubria Cup del 3-4 febbraio 2024:

1° posto: Santangelo Michele e Pulvirenti Cristiano;

2° posto: Zerbo Rosario e Pappalardo Antonino;

3° posto: Laudani Riccardo e Recupero Placido.

Inoltre, i quarti di finale hanno visto sfidarsi Scalia Christian, Marco Lanza, Minissale Christian e Castro Dennis. Il maestro Amato ha concluso con parole di incoraggiamento per i suoi allievi: "Sono orgoglioso di voi per la mentalità e l'impegno con cui avete affrontato la competizione. Ricordatevi di non paragonare il vostro percorso a quello degli altri. Ciascuno di voi è unico, e la vostra evoluzione personale è preziosa. Credete sempre in voi stessi".