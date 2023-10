Pallanuoto femminile, l'Ekipe Orizzonte vince il derby con la Brizz Nuoto

L’Ekipe Orizzonte vince il derby etneo di Serie A1 e consolida la vetta solitaria del massimo campionato di pallanuoto femminile, a quota 12 punti e a punteggio pieno.

Nel pomeriggio le catanesi hanno battuto 14-6 la Brizz Nuoto, sul campo della piscina di Nesima (CT), nel quarto turno, conquistando così la quarta vittoria stagionale in una giornata caratterizzata anche dalla consegna dell’omaggio floreale al capitano rossazzurro e del Setterosa, Valeria Palmieri, che oggi compie 30 anni.

Risultato aperto nel primo tempo, con l’Ekipe Orizzonte che ha chiuso sul 4-3 dopo aver avuto un vantaggio di tre reti. Le catanesi hanno però ipotecato la vittoria nella seconda frazione, conquistata con un netto 5-0, controllando il terzo e il quarto parziale, vinti rispettivamente 3-2 e 2-1.

Chiara Tabani è stata la miglior marcatrice del match con 4 gol, seguita a ruota da Valeria Palmieri con 3 reti. Bronte Halligan e Claudia Marletta sono andate a segno due volte a testa, un gol ciascuno per Dafne Bettini, Masha Borisova e Aurora Longo.

Al fischio finale, il bilancio del match è stato affidato alla numero 12 dell’Ekipe Orizzonte, che ha rivolto il pensiero anche alla sfida imminente in campo internazionale: «Quella di oggi – ha detto Morena Leone – non è stata certamente la nostra miglior partita, perchè siamo state poco attente e poco ciniche. Di sicuro avevamo anche un po’ la testa al match di Champions, che sarà una partita da dentro o fuori e merita la massima concentrazione e le energie necessarie per un appuntamento come quello che ci attende. Contro la Sis Roma bisognerà dare il tutto per tutto, perchè per noi non potrà esistere un risultato diverso dalla vittoria. Vale come una finale e bisognerà giocarla come tale. Quella contro il Sant Andreu è stata una brutta sconfitta, in una partita che per noi non sarebbe dovuta andare così. Vogliamo uscirne però rafforzate, ricominciando proprio da lì e facendo di tutto, d’ora in poi, per affrontare ogni singola partita con lo spirito giusto».

Sabato 21 ottobre alle 17:00, sempre alla piscina di Nesima (CT), l’Ekipe Orizzonte affronterà il secondo match del girone A di Champions League contro la Sis Roma.

IL TABELLINO DEL MATCH:

EKIPE ORIZZONTE-BRIZZ NUOTO 14-6

Parziali: 4-3; 5-0; 3-2; 2-1

EKIPE ORIZZONTE: L. Celona, B. Halligan 2, C. Tabani 4, G. Viacava, V. Gant, D. Bettini 1, V. Palmieri 3, C. Marletta 2, G. Gagliardi, M. Borisova 1, A. Longo 1, M. Leone, G. Gennaro. All. Miceli

BRIZZ NUOTO: H. Santapaola, F. Sapienza, M. Donato, G. Pastanella, G. Trovato, M. Spampinato, V. Sbruzzi, I. Pane 1, D. Namakshtansky 2, V. Koptseva, M. Giuffrida 3, R. Santapaola, F. Paladino, C. Russo. All. Zilleri

Arbitri: Carmignani e D’Antoni

Note: Spettatori 200 circa. Superiorità numeriche: Orizzonte 2/3 + 3 rigori, di cui uno fallito da Marletta nel secondo tempo e Brizz 1/4 + un rigore. Negli utlimi due minuti cambio di portiere per l’Ekipe: Gennaro sostituisce Celona. Giornata particolare per il centroboa e capitano dell’Ekipe e del Setterosa Valeria Palmieri, bronzo ai Mondiali di Fukuoka 2023 e agli Europei di Spalato 2022 e argento in World League a Budapest 2019, che compie 30 anni. Prima dell’inizio della partita le è stato consegnato un omaggio floreale.