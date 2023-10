Pallanuoto femminile, esordio promettente per l'Ekipe Orizzonte

Esordio stagionale promettente per l’Ekipe Orizzonte, che inizia il campionato 2023/24 di Serie A1 di pallanuoto femminile con una vittoria netta.

Nel pomeriggio le catanesi hanno infatti superato 23-2 il Cosenza Pallanuoto nella prima giornata, tra le mura amiche della piscina di Nesima (CT).

Prestazione in crescendo per la squadra allenata da Martina Miceli, come sempre affiancata in panchina dall’assistant coach Renato Caruso e dal presidente Tania Di Mario, avanti 3-0 nel primo tempo.

Netta accelerata delle rossazzurre già nel secondo parziale, conquistato per 5-0, e frazioni finali dominate, rispettivamente per 8-2 e 7-0.

Tabellino con tutte le giocatrici di movimento dell’Ekipe Orizzonte a segno, a partire dalle tre reti a testa realizzate da Bronte Halligan, Giulia Viacava e Masha Borisova. Due gol ciascuno per Chiara Tabani, Dafne Bettini, Valeria Palmieri, Claudia Marletta, Gaia Gagliardi, Aurora Longo e Morena Leone.

Al fischio finale, bilancio personale e di squadra affidato alla numero 3 della squadra catanese, alla sua prima partita ufficiale con la calottina dell’Orizzonte: «Oggi ero un po’ emozionata – ha detto Chiara Tabani – perchè cominciava per me un cammino diverso in una nuova realtà. Però sono molto contenta di aver iniziato questo percorso e spero che questa sia solo la prima tappa di una stagione bella fino alla fine per tutti noi. Il turno infrasettimanale di Rapallo ci sarà certamente molto utile per continuare a migliorare lo stato di forma, poi penseremo alla partita di Champions League contro il Sant Andreu. Siamo già molto cariche e non vediamo l’ora di giocare le partite di alto livello in campo internazionale, essendo ben consapevoli che il nostro destino dipende solo da noi».

Mercoledì 4 ottobre alle 15:00 Ekipe Orizzonte in campo per la seconda giornata di campionato, in casa del Rapallo Pallanuoto. Sabato 7 ottobre alle 19:00, alla piscina di Nesima, prima gara del gruppo A di Champions League contro le spagnole del Sant Andreu. Le altre componenti del gruppo sono il Terrassa (SPA) e la Sis Roma (ITA), il girone si disputerà con gare di andata e ritorno sul campo di tutte le componenti del gruppo. La prima classificata si qualificherà alla Final Four.

IL TABELLINO DEL MATCH:

EKIPE ORIZZONTE-OLIO DI CALABRIA IGP COSENZA PN 23-2

Parziali: 3-0; 5-0; 8-2; 7-0

EKIPE ORIZZONTE: L. Celona, B. Halligan 3, C. Tabani 2, G. Viacava 3, V. Gant, D. Bettini 2, V. Palmieri 2, C. Marletta 2, G. Gagliardi 2, M. Borisova 3, A. Longo 2, M. Leone 2, A. Condorelli. All. M. Miceli

OLIO DI CALABRIA IGP COSENZA PN: M. Brandimarte, L. Stavolo, M. Ciudad 1, E. Salcedo, A. Manna, C. Malluzzo, F. Morrone, E. Ermakova, V. Occhione, S. Zaffina, F. Nistico’ 1, M. Le Fosse, G. Reda. All. F. Fasanella

Arbitri: Rizzo e Grillo

Note: Uscita per limite di falli Gant (O) nel terzo tempo; Superiorità numeriche: Orizzonte 2/3 + 2 rigori e Cosenza 1/5 + un rigore ; Leone (O) fallisce un rigore (traversa) nel terzo tempo; Celona (O) subentra a Condorelli (O) nel quarto tempo.