Pallanuoto femminile, in campionato riprende la marcia dell'Ekipe Orizzonte

Trasferta positiva per l’Ekipe Orizzonte, che ieri pomeriggio ha superato per 27-3 la Locatelli Genova. Settima vittoria consecutiva quindi per le catanesi nel campionato di Serie A1 di pallanuoto femminile e leadership in classifica a punteggio pieno, a quota 21.

Partita controllata sin dall’inizio dalle rossazzurre sul campo delle liguri, con la squadra di Martina Miceli che ha conquistato tutte le frazioni di gioco, rispettivamente per 5-0, 6-1, 9-1 e 7-1.

Morena Leone è stata la top scorer di giornata con 6 gol, mentre Dafne Bettini e Gaia Gagliardi sono andate a segno 4 volte a testa. Tre reti per Masha Borisova, due per Bronte Halligan, Giulia Viacava, Claudia Marletta e Aurora Longo, una per Chiara Tabani e Veronica Gant.

Spazio a tutte le giocatrici della formazione etnea nel corso della partita, durante la quale Aurora Condorelli e Ludovica Celona hanno difeso la porta dell’Ekipe Orizzonte per due tempi a testa.

Al termine del match, a fare il punto è stato il coach della squadra rossazzurra: “Poco da dire sulla partita – ha detto Martina Miceli – , ma mi è piaciuto tanto l’atteggiamento e la propensione ad aiutarci. Sappiamo che solo insieme possiamo uscire da una situazione difficile. Per noi diventano importanti il quotidiano e la voglia di riuscire a fare un piccolo passo verso l’obiettivo, senza lasciare indietro niente”.

IL TABELLINO DEL MATCH:

US LUCA LOCATELLI GENOVA-EKIPE ORIZZONTE 3-27

Parziali: 0-5, 1-6, 1-9, 1-7

US LUCA LOCATELLI GENOVA: A. Avenoso, E. Bianco 2, M. Canepa, A. Banchi, G. Sponza, A. Cami, M. Minuto, C. Nucifora, I. Rossi 1, N. Magaglio, G. Scigliano, L. Polidori, Solveig, C. Padula. All. Della Zuana

EKIPE ORIZZONTE: L. Celona, B. Halligan 2, C. Tabani 1, G. Viacava 2, V. Gant 1, D. Bettini 4, C. Marletta 2, G. Gagliardi 4, M. Borisova 3, A. Longo 2, M. Leone 6, G. Condorelli. All. Miceli

Arbitri: Mazzoccoli e Valdettaro

Note: Uscita per limite di falli Banchi (L) nel quarto tempo. Superiorità numeriche: Locatelli 1/5 + 2 rigori e Orizzonte 5/10 + 4 rigori. Solveig (L) para un rigore a Tabani nel secondo tempo. Condorelli (O) para un rigore a Rossi nel secondo tempo. Orizzonte con 12 giocatrici a referto.