Pallanuoto femminile, solo vittorie in campionato per l'Ekipe Orizzonte

L’Ekipe Orizzonte conquista la quinta vittoria su altrettante partite giocate in campionato e mantiene la vetta della Serie A1 a punteggio pieno, a quota 15 punti in classifica.

Nel pomeriggio le catanesi hanno battuto 18-7 il Netafim Bogliasco 1951, tra le mura amiche della piscina di Nesima (CT), controllando il match sin dall’inizio.

Le rossazzurre hanno vinto tutti i tempi di gioco, conquistando il primo per 7-2 dopo il vantaggio iniziale delle liguri. A favore della squadra allenata da Martina Miceli anche le altre tre frazioni, rispettivamente per 3-2, 4-0 e 4-3.

Claudia Marletta è stata la top scorer della partita con sei gol, mentre Morena Leone è andata a segno quattro volte. Due reti per Bronte Halligan, una a testa per Giulia Viacava, Veronica Gant, Teresa Lombardo, Sofia Moschetti, Masha Borisova e Aurora Longo.

Tra le file dell’Ekipe Orizzonte in campo anche Teresa Lombardo, Sofia Moschetti, Erica Greco e Giulia Gennaro, subentrata nel quarto tempo tra i pali al posto di Ludovica Celona.

Proprio la numero 1 rossazzurra ha fatto il punto sul momento della squadra catanese: «Ci sentiamo molto cariche – ha detto Ludovica Celona – perchè sappiamo che sta per arrivare un’altra fase della nostra stagione molto importante. Sabato prossimo giocheremo in casa del Terrassa in Champions League, per affrontare quella che consideriamo come una finale, come tutte le partite che ci troveremo a giocare in campo internazionale. Stiamo vivendo queste sfide di avvicinamento come allenamenti molto intensi da sfruttare al massimo, per farci trovare pronte nei momenti decisivi. Stiamo diventando sempre più una squadra, giocando tanto insieme stiamo avendo la possibilità di conoscerci ancora meglio e rafforzare sempre di più il nostro rapporto. È stato inaspettato trovarmi tra le protagoniste in questo momento, ma per me è un dovere dare il mio contributo alla squadra quando questo capita».

IL TABELLINO DEL MATCH:

EKIPE ORIZZONTE-NETAFIM BOGLIASCO 1951 18-7

Parziali: 7-2; 3-2; 4-0; 4-3

EKIPE ORIZZONTE: L. Celona, B. Halligan 2, C. Tabani, G. Viacava 1, V. Gant 1, T. Lombardo 1, S. Moschetti 1, C. Marletta 6, G. Gagliardi, M. Borisova 1, A. Longo 1, M. Leone 4, G. Gennaro, Greco. All. M. Miceli

NETAFIM BOGLIASCO 1951: V. Uccella, A. Riccio, P. Di Maria, V. Santoro, A. Mauceri 1, G. Millo 1, K. Cutler 1, R. Rogondino 1, B. Rosta, L. Nesti 1, M. Carpaneto, D. Spampinato 2, A. Sokhna, A. Perazzoli. All. M. Sinatra

Arbitri: Schiavo e Rizzo

Note: Nessuna giocatrice uscita per limite di falli; Superiorità numeriche: Orizzonte 3/4 + 4 rigori e Bogliasco 3/8 + un rigore; Gennaro (O) subentra a Celona (O) nel quarto tempo; Uccella (B) para un rigore a Greco (O) nel quarto tempo; Spettatori: 200 circa.