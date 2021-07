Serie A2 femminile, Pallavolo Sicilia Catania: nuova direzione tecnica e direttore sportivo

Prende forma il nuovo progetto Rizzotti Design Pallavolo Sicilia Catania per la Serie A2 femminile Credem Banca 2021/2022. Il club etneo si assicura la direzione tecnica di Mauro Chiappafreddo e affida la composizione del nuovo roster ufficiale a Luca Berti.

Chiappafreddo - originario di Amelia - è reduce dall’esperienza al Cus Torino proprio in A2 e annovera un curriculum di tutto rispetto. Pallavolo Scandicci, Soverato, Modena, Villa Cortese e ancora Santa Croce, Piacenza, Perugia (dove da vice si assicura una Supercoppa italiana e una Champions League nel 2008) e Spoleto. Esperienze che, unite ad un massiccio impegno, lo hanno consolidato tra squadre di club nel movimento pallavolistico femminile.

"Sono contento ed emozionato - esordisce il nuovo direttore tecnico del progetto Serie A2 - felice di essere in questa terra, patria della cultura sportiva e non solo. Ho voglia di far bene, ho l’importante responsabilità di riportare la pallavolo di livello qui a Catania. Io mi aspetto una squadra affamata, che abbia voglia di onorare la città e gli sforzi della società, chiederò energia e volontà".

Medesimo spirito ed una carriera spesa nello sport per Luca Berti, che arriva in Pallavolo Sicilia Rizzotti Design consapevole di costituire un progetto nuovo ed entusiasmante: "E’ una sfida importante per una città che ha avuto un passato eccezionale. Sentiamo la responsabilità e per questo sono venuto con grandi stimoli e desiderio di far bene. La squadra prende forma, la A2 è un torneo duro, un campionato difficile, sarà necessario arrivare pronti all’inizio del campionato, facendo attenzione all’amalgama della squadra. Partiamo a fari spenti e con grande spirito di lavoro, perché il lavoro che produce risultati". A lavorare sinergicamente con coach Chiappafreddo e il diesse Luca Berti ci sarà Ernesto D’Agata nella nuova veste di direttore generale.