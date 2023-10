Pioggia di medaglie per il Circolo Canoa Catania al lago di Nicoletti

Dominio assoluto. I giovani canoisti del Circolo Canoa Catania chiudono la stagione con grandi risultati al Lago di Nicoletti (Enna). Ultimo atto della canoa velocità e rossazzurri ancora protagonisti nel circuito del Comitato Regionale Sicilia dedicato al Campionato Siciliano di Velocità e al Canoa Giovani. Grande prestazione del team catanese guidato dai tecnici Daniele Romano e Ciccio Moro, e dal Team Leader Daniele Insabella. Questi i risultati delle gare.

Canoa Giovani

2.000 metri: medaglia d’ oro nel K1 Cadette B per Anastasia Insabella; oro nel K1 Allievi B per Lorenzo Bonaccorsi; oro nel K1 Allieve B per Andrea Consoli; argento nel K1 Allievi B per Andrea Mazzola; argento nel K1 Allieve B per Greta Romano; argento nel K2 Allievi B per Nicholas Milotta e Riccardo Tedesco; bronzo nel K1 Cadetti B per Carlo Trombetta.

200 metri: medaglia d’oro nel K1 Cadette B per Anastasia Insabella; oro nel K2 Allievi B per Lorenzo Bonaccorsi e Andrea Mazzola; oro nel K1 Allieve B per Andrea Consoli; oro nel K2 Allieve B per Andrea Consoli e Greta Romano; oro nel K4 Open per Anastasia Insabella e Carlo Trombetta; argento nel K1 Allieve B per Greta Romano; argento nel K4 Allievi B per Lorenzo Bonaccorsi, Andrea Mazzola, Nicholas Milotta e Riccardo Tedesco; bronzo nel K1 Cadetti B per Carlo Trombetta.

Campionato Siciliano

1.000 metri: medaglia d’oro nel K1 Ragazze per Sofia Di Grazia; oro nel K1 Ragazzi per Ivano Russo; argento nel K1 Senior per Klaus Pagano.

500 metri: medaglia d’oro nel K1 Ragazzi per Ivan Russo; oro nel K1 Junior per Ivan Russo; oro nel K2 Ragazzi per Ivan Russo e Andreas Aquilina; argento nel K1 Ragazzi per Andreas Aquilina; argento nel K1 Ragazze per Sofia Di Grazia; bronzo nel K1 Senior per Klaus Pagano.

200 metri: medaglia d’oro nel K1 Senior per Klaus Pagano; argento nel K1 Ragazze per Sofia Di Grazia; argento nel K1 Ragazzi per Andreas Aquilina.