Supermaratona dell’Etna 2024: pronta la medaglia per i finishers

Disegnata la medaglia dell’edizione numero XVII di Supermaratona dell’Etna, la manifestazione di corsa su strada in programma il prossimo 8 giugno, con start a Marina di Cottone (Catania) e l’arrivo sulla cima del più alto vulcano attivo d’Europa, l’Etna. Una gara che prevede solo salita, partendo da zero metri sul livello del mare, transitando attraverso i centri storici dei paesi pedemontani, e arrivando a sfiorare i 3000 metri di quota. Un viaggio nella storia e nelle stagioni dato che quando si parte la temperatura si aggira sui 25 gradi, mentre in vetta arriva a essere pochi gradi sopra lo zero. Con il traguardo in legno e la campana posizionata al centro che i finishers potranno far suonare, e la medaglia ad attenderli a testimonianza della sfida vinta.

Ed è una medaglia davvero speciale quella che riceveranno i supermaratoneti, con il disegno creato partendo da una foto aerea, con la partenza e l’arrivo in asse. Sulla stessa immagine poi sono state disegnate delle linee che seguono i profili dell'Etna e del litorale Jonico-etneo, che rappresentano idealmente i 3000 metri di dislivello positivo. La base con cui è stata fatta è in legno, mentre la parte centrale in rilievo è in plastica riciclata e rivela, nella parte trasparente, la silhouette dell’Etna stampata sulla base. I colori sono quelli naturali del legno, mentre il disegno in viola richiama le nuances dell’evento. Una medaglia importante per rendere omaggio a chi decide di intraprendere questo viaggio così speciale e faticoso, lungo poco più di una maratona.

ISCRIZIONI A QUOTA RIDOTTA FINO AL 1°APRILE - Oltre alla medaglia chi si iscriverà entro il 10 maggio avrà la possibilità di personalizzare il pettorale con il proprio nome o il nickname preferito. Le iscrizioni sono aperte sul sito Etna Trail ASD e si potrà acquistare il pettorale a quota ridotta fino al prossimo 1° aprile. Dal 2, infatti, la quota aumenterà, con chiusura delle iscrizioni al raggiungimento del numero massimo di partecipanti pari a cinquecento runners. Tutte le informazioni: www.etnatrail.it.