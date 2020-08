Porsche Carrera Cup, 3° posto per il pilota etneo Walter Palazzo

Ottimo doppio terzo posto nella tappa di Imola del Porsche Carrera Cup Italia per Walter Palazzo. Il pilota siciliano, al rientro alle gare dopo un anno e mezzo, si è subito insediato sul podio nella Michelin Cup, dimostrando grande voglia di tornare in pista. Per lui seconda partecipazione al prestigioso monomarca dopo il secondo posto finale di classe, le tre vittorie e un secondo posto ottenuti nelle sei gare disputate nel 2018. Assente al Mugello e a Misano, Palazzo ha difeso i colori della Ghinzani Arco Motorsport - Centri Porsche di Milano, alla guida di una 991 GT3 Cup. Quello di Imola è stato il terzo appuntamento stagionale (ne seguiranno altri tre). Quattro le categorie: Assoluta, Michelin Cup, Silver Cup e Team. Dopo le prove libere di venerdì pomeriggio e le qualifiche di sabato mattina, ecco gara 1 sabato. Ben 24 piloti al via, con tanti campioni dal palmares ricco e vincente. Gara emozionante con Palazzo (1:46.164 in qualifica) subito a suo agio con la vettura e pronto a dare battaglia. Nei 28 minuti + 1 giro (questa la formula) primo il canadese Mardini, secondo Pastorelli e terzo come detto Walter Palazzo. Eccellente risultato per un protagonista nella Silver in passato e molto competitivo in Michelin. In gara 2 domenica mattina, il pilota di Santa Venerina conferma il terzo posto conquistato il giorno prima. Ancora gran ritmo durante i 28 minuti, ma questa volta Palazzo viene premiato nel finale col sorpasso su Randazzo che gli vale il podio. Un’altra prova convincente che rende dolcissimo il weekend. "Sono molto contento delle gare e dei risultati ottenuti - ha dichiarato Palazzo - in particolare dopo questa lunga assenza. Mi sono trovato molto bene con la 991 riuscendo a tenere ritmi alti e con ottimi tempi. Ringrazio gli sponsor e tutti i miei amici che mi hanno riempito di complimenti. Adesso testa a Vallelunga" Per l’esperto pilota siciliano, un altro tassello dopo vittorie e podi nel Campionato Italiano GT3 Cup, nel Turismo Endurance e nel Gran Turismo. Palazzo sarà di scena fra tre settimane (19-20 settembre) a Vallelunga, dove ha già trionfato nel 2018

