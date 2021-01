Saturnia Acicastello, cambio alla guida tecnica: arriva Maurizio Lopis

Saturnia Acicastello cambia guida tecnica. La nuova avventura in serie A3 continuerà con Maurizio Lopis in sella. Catanese, classe 1974, e una lunghissima carriera come professionista con le maglie di Pallavolo Catania, Sant’Antioco, Latina, Cosenza, Vibo Valentia, Molfetta, Palmi, Brolo e Gela. Lopis da molti anni è un apprezzato tecnico, dopo le esperienze con Coordiner Catania, Universal e settore giovanile Roomy tra gli altri. Questa stagione ha assunto invece già la guida dell’Alus Mascalucia.

La società castellese con un comunicato ringrazia "il presidente dell’Alus, Stefano Leone, e l’intero consiglio direttivo per la sensibilità e la disponibilità dimostrate nella circostanza"

Lopis sarà assistito dallo staff tecnico composto dal secondo allenatore Vladimiro Ferluga, dall’assistente allenatore Mauro Lo Deserto, dal preparatore atletico Francesco Litrico e dallo scoutman Orazio Valenti.