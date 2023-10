Scherma, la Methodos di gara a Napoli

Il PalaPonticelli di Napoli ha ospitato la prima prova internazionale della stagione, in Italia, con la tappa del Circuito Europeo Under 17 di spada. Una due giorni che ha visto in pedana 167 atleti nelle gare individuali e a squadre. Per la Methodos Scherma dei maestri Gianni Sperlinga e Carlo Sperlinga hanno partecipato alla kermesse partenopea Marco Belviso e Sofia Torrisi entrambi categoria Cadetti.

Importante e formativa esperienza per i due spadisti catanesi, che hanno raccolto soddisfazioni nella prova a squadre. Il team Italia 2 con Sofia Torrisi in pedana è riuscito a salire sul gradino più alto del podio superando, nella finalissima, Italia 1. Bene Sofia Torrisi, che con Matilde Bellini, Chiara Castagnoli e Silvia Liberati ha centrato la vittoria. Successo in rimonta, con il punteggio di 45-41 su Italia 1 (Giulia Baldassa, Vittoria Lazzari, Dorotea Tarantini e Mariachiara Testa). Terza posizione per Italia 3 (Maria Roberta Casale, Alice Casamenti, Ludovica Costantini, Lisa Pichler) che nella finale per il bronzo ha avuto la meglio sulla compagine di Italia 4 (Giorgia Amati, Aurora Maria Cristina, Lucia Miglino, Irene Vigorito).

Marco Belviso con Italia 3 centra, invece, la medaglia d’argento. Nella prova a squadre, lo spadista della Methodos con Federico Bondi, Riccardo Gera e Luca Prat Iogna si classifica al secondo posto. Vince Italia 1 con Dario Benetti, Ettore Leporati, Edoardo Stobbia e Federico Varone. Terza classificata l’Olanda.

Nelle prove individuali, Sofia Torrisi e Marco Belviso non sono riusciti ad esprimersi bene. Nel girone solo due vittorie. Entrambi sono usciti alla prima diretta. Segnale chiaro, che durante gli allenamenti bisogna dare di più ed aumentare l’intensità.