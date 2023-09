Scherma, qualificazione assoluti: bene la Methodos nella prima prova

Con le prove di qualificazione regionale della categoria Assoluti si è aperta la stagione 2023-2024 della spada. A Santa Venerina in pedana la Methodos Scherma dei maestri Gianni e Carlo Sperlinga. Si ricomincia a “tirare” dopo la pausa estiva con l’obiettivo di prendere parte ai Campionati Italiani Assoluti di Cagliari (5-10 giugno). Al PalaSport di Santa Venerina in palio i pass per la gara nazionale, in programma a fine novembre a Caorle (Veneto). Alla fase nazionale si qualificano 14 atleti per la spada maschile e 10 per la spada femminile.

Buon inizio stagionale per la Methodos di Sant’Agata Li Battiati, che qualifica ben 5 schermidori. Nel maschile protagonista Marco Belvisio, che si piazza al terzo posto staccando il pass per gli Assoluti. Francesco Mangiameli chiude nei 16; Antonio Prezzavento e Ivan Bella nei 32. Buona esperienza anche per gli altri spadisti all’esordio nella gara di qualificazione agli Assoluti.

Nel femminile centrano l’obiettivo Caterina Auteri, terza classificata a pari merito con Sara Saladdino. Qualificate anche Stefania Urania (quinta) e Agata Grasso (sesta). A Santa Venerina esperienza importante anche per le giovani della Methodos, in particolare per Lucia Grasso e Beatrice Luca entrambe Cadette primo anno.