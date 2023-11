Serie A1, l'Ekipe Orizzonte strapazza Como Nuoto: 30-6

Nuova vittoria in campionato dell’Ekipe Orizzonte, che ieri sera ha superato il Como Nuoto con ampio margine. Le catanesi hanno infatti vinto 30-6 in casa del Como Nuoto, nel match d’anticipo della sesta giornata di Serie A1 di pallanuoto femminile.

Partita mai in discussione, con le rossazzurre andate sul 7-1 già a fine primo tempo. Divario netto anche nella seconda e terza frazione, conquistate rispettivamente per 6-2 e 6-3. Straripante l’ultimo parziale, conquistato addirittura per 11-0 dalla squadra allenata da Martina Miceli.

Top scorer assoluta del match è stata Claudia Marletta, devastante con 10 gol realizzati. Cinque reti a testa per Chiara Tabani e Morena Leone, tre per Gaia Gagliardi e Aurora Longo. A segno due volte Bronte Halligan, un gol anche per Giulia Viacava e Masha Borisova.

Al termine del match, proprio la numero 8 dell’Ekipe Orizzonte ha fatto il punto sul momento attraversato dalla sua squadra, anche in vista dell’imminente sfida di Champions League: "Con l’assenza di Valeria Palmieri, Dafne Bettini e Aurora Condorelli – ha sottolineato Claudia Marletta – abbiamo impostato la nostra gara cercando di produrre diversi contropiede e provando a fare le cose semplici. Stiamo preparando la prossima partita di coppa già da tempo e sapevamo che il match sarebbe stato utile per provare alcune cose soprattutto in difesa. Sappiamo bene che la sfida contro il Terrassa sarà per noi importantissima e ci aspettiamo una partita molto fisica, ma noi stiamo lavorando ogni giorno per farci trovare pronte e giocarla nel migliore dei modi".

Sabato 4 novembre alle 18:00 l’Ekipe Orizzonte giocherà il match della terza giornata di Champions League contro il Terrassa, sul campo della squadra spagnola.

IL TABELLINO DEL MATCH:

COMO NUOTO RECOARO-EKIPE ORIZZONTE 6-30

Parziali: 1-7; 2-6; 3-6; 0-11

COMO NUOTO RECOARO: C. Giacon, M. Romano’ 1, M. Fisco, J. Tedesco, E. Borg 3, A. Giraldo, F. Cattaneo, C. Micheli, B. Romano’ 2, A. Cassano, E. Mercatali, V. Martella, A. Volpato, F. Marchese. All. Pisano

EKIPE ORIZZONTE: L. Celona, B. Halligan 2, C. Tabani 5, G. Viacava 1, V. Gant, C. Marletta 10, G. Gagliardi 3, M. Borisova 1, A. Longo 3, M. Leone 5. All. Miceli

Arbitri: Ferrari e Cavallini

Note: Uscita per limite di falli Micheli (C) nel quarto tempo. Superiorità numeriche: Como 1/4 + un rigore e Ekipe Orizzonte 6/6 + 5 rigori. Volpato (C) subentra a Giacon nel quarto tempo. Ekipe Orizzonte iscrive a referto 10 giocatrici.