Serie A3 volley maschile: Saturnia Aci Castello esce sconfitta dalla trasferta contro Tuscania

Sistemia LCT Saturnia Aci Castello esce sconfitta per 3-1 (25-17, 22-25, 25-26, 25-13) nel match contro Maury’s Tuscania, valido per l’ottava giornata del girone di ritorno del Campionato di volley maschile di Serie A3 Credem Banca 20/21. Una partita che si preannunciava difficile già alla vigilia, per il curriculum del Tuscania, attualmente terzo nella classifica del girone blu. “Sapevamo di andare a giocare contro una squadra molto più forte di noi - commenta il coach degli etnei, Maurizio Lopis - mi spiace solo aver visto i ragazzi spegnersi dopo il bel 1-1, perché avevano proprio brillato e di questo avrebbero dovuto fare tesoro. Adesso dovremo approfondire alcune dinamiche che non hanno funzionato, perché domenica prossima incontreremo Ottaviano in casa e cercheremo di centrare il risultato”.

LA PARTITA. I padroni di casa partono subito forte tenendo a debita distanza i biancoblu, che per tutto il primo set non riescono mai ad avvicinarsi abbastanza da poter tirare il fiato. Il Tuscania è deciso a chiudere velocemente la pratica e, nonostante i tentativi degli uomini di coach Lopis, riesce facilmente nell’intento. Nella seconda frazione di gioco il Tuscania si smarrisce a causa della reazione di carattere dei giocatori siciliani. Un super libero, Giuseppe Zito, che recupera palla dopo palla, permette ai suoi compagni di ricostruire il gioco ogni volta, e il braccio armato di Ulrik Dahl, compensa le fatiche di tutti. Nonostante il Tuscania parta in vantaggio (4-0) i biancoblu riescono a pareggiare prima e a recuperare break dopo break poi. Il primo vantaggio lo conquista proprio il danese con un pallonetto (11-12). Un infallibile capitan Francesco Pricoco a muro aumenta ancora il vantaggio conquistato (13-17). Tuscania perde la concentrazione, Tofoli chiama il time out, ma al rientro Saturnia Aci Castello insiste ancora. E’ Dahl a chiude i giochi (22-25). I padroni di casa ritrovano lucidità nel terzo set, ma i biancoblu provano a rimanere in scia. Poi il divario diventa incolmabile. Quarto e ultimo set fotocopia del precedente.

Tuscania prende subito il largo. Marco Pugliatti cerca di smistare i palloni tra le sue fila, ma il muro avversario funziona ed è invalicabile. Non bastano gli scossoni che Lopis tenta ti dare ai suoi, e il match è vinto dai padroni i casa.

TABELLINO

Maury'Com Cavi Tuscania - Sistemia LCT Saturnia Aci Castello 3-1 (25-17, 22-25, 25-16, 25-13)

Maury's Com Cavi Tuscania: Marsili 3, Gradi 8, Ceccobello 12, Boswinkel 23, De Paola 12, Cioffi 10, Zibella (L), Catinelli Guglielminetti 0, Pace (L), Stamegna 0, Skuodis 2, Menichetti 1. N.E. Ragoni. All. Tofoli.

Sistemia LCT Saturnia Aci Castello: Pugliatti 1, Arezzo Di Trifiletti 0, Andriola 5, Dahl 28, Pricoco 6, Reina 2, Chiesa M. (L), Sciuto (L), Vitale 0, Di Franco 2, Zito (L), Fasanaro 0, Chiesa A. 5. N.E. All. Lopis.

ARBITRI: Toni, Oranelli.