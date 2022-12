Stage ASI Catania Training 2022: 10 e 11 dicembre

Una due giorni che promette tanto allenamento e una totale immersione nel mondo delle arti marziali è prevista per sabato10 e domenica 11 dicembre, con il “II Stage ASI Catania Training 2022” organizzato da ASI Comitato provinciale di Catania, presieduto da Angelo Musmeci – Settore Taekwondo FITAE-ITF, che si terrà presso la palestra comunale di Mascalucia, in via Wagner, con il patrocinio del Comune.

L’evento segue il “I Stage ASI Catania Training” organizzato lo scorso 22 maggio presso il Centro Federale FIJLKAM, che ha riscosso un grande successo tra partecipanti e pubblico.

Si comincia sabato 10 dicembre nel pomeriggio, a partire dalle 15.30, con la disciplina Wushu Kung-Fu e il Mº Huang Sharon Song. Domenica 11 lo stage prenderà il via di mattina, a partire dalle ore 9.00, con un ricco programma che prevede Karatè, Muay Thai, Wushu Kung-Fu e Wind Chun Kung-Fu con la partecipazione dei maestri, esperti delle discipline, che terranno le lezioni. In particolare Mº Huang Sharon Song, Mº Santo Torre, Mº Carmelo Musmeci, Mº Valerio Arena e Mº Concetto Seminara.

"Questo secondo stage - dice il presidente del comitato provinciale ASI Catania, dott. Angelo Musmeci - conferma un importante evento per lo sport, soprattutto nell’ambito delle arti marziali, dopo la prima edizione dello scorso maggio. Tanto che crediamo di doverlo far diventare un appuntamento stabile sul territorio, per affermare l’importanza della promozione dello sport di base e delle arti marziali, come attività sportive che danno sia preparazione fisica, sia regole di vita e rispetto per gli avversari. Siamo sicuri che questa seconda edizione sarà ancora più partecipata e quindi attendiamo, oltre ad una massiccia presenza di atleti, anche un numeroso pubblico. Un particolare ringraziamento - conclude Musmeci - va dato ai coordinatori tecnici, Mº Francesco Spampinato e Mº Domenico Cocuzza e anche a tutti gli istruttori ASI che terranno i relativi stage".