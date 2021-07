Tokyo 2020, scherma: Daniele Garozzo ha vinto la medaglia d'argento

Daniele Garozzo non riesce a difendere l'oro olimpico nel fioretto individuale ai Giochi di Tokyo. Il catanese, campione a Rio, è stato sconfitto in finale dal portacolori di Hong Kong Ka Long Cheung

Piange Daniele Garozzo al termine della finale per il primo posto di fioretto maschile persa contro Cheung (Hong Kong) a Tokyo 2020. Durante l'incontro, conclusosi sul 15-11, l'acese che si allena a Frascati, si è fatto anche massaggiare per un problema a una coscia. Garozzo non è quindi riuscito a bissare l'oro di Rio 2016.

Garozzo è partito fortissimo: 4-1 prima di essere recuperato da Cheung che lo ha passato fino al 10-6. Garozzo è stato più forte del problema muscolare che lo costretto a chiedere l'intervento medico. Ha risalito la china fino al 10-9. Poi la battaglia finale, sul 13-9 si è scatenato il siciliano: 13-11 per il fiorettista di Hong Kong. Nona medaglia per l'Italia a Tokyo che porta il totale a un oro, quattro argenti e quattro bronzi.