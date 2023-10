Il catanese Toni Palermo vince il campionato italiano di video subacqueo

Toni Palermo, della Società GRO Sub Catania, si è aggiudicato l’edizione 2023 del Campionato Italiano di Video Subacqueo, svoltosi a Catania, dal 28 al 30 settembre. "Aci e Galatea" è il titolo del filmato grazie al quale Palermo ha conquistato il primo gradino del podio insieme alla sua modella, Ausilia Trovato. Alle sue spalle si sono piazzati Alfio Scuderi (modella: Sabrina Reale), del GRO Sub Catania, secondo con il filmato "Sospesi nel tempo", e Francesco Anfuso del GRO Sub Catania, terzo con il filmato "Miti e realtà nel mare di Acitrezza – che splendida mira ebbe Polifemo”.

Il Campionato, organizzato dalla Società GRO Sub Catania, è stato diretto da Francesco Orlando (Giudice di Gara), Gian Melchiori (Presidente di Giuria), Maurizio Caserta (Giurato) e Domenico Fabiano (Giurato). La premiazione si è svolta presso i locali della sezione frovinciale Fipsas di Catania.