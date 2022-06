Al via a Catania i campionati federali di danza sportiva: 111 squadre e oltre 2000 atleti in pista

Sono iniziati ieri venerdì 10 giugno e continueranno per tre weekend fino a domenica 26: in pista migliaia di atleti provenienti da tutta Italia. I campionati federali di Danza Sportiva si spostano per la prima volta dalla storica sede di Rimini e sono accolti a Catania presso il Palaghiaccio di viale Kennedy. “Oggi siamo qui per dare onore alla nostra Sicilia e far risplendere ciò che è la danza sportiva a livello nazionale”, ha affermato la consigliera Nazionale Elsa Monteleone in apertura. “Siamo fieri di aver organizzato questo evento qui, anche per fare conoscere gli stupendi luoghi che questa terra ci offre. Faccio un grande in bocca al lupo a tutti gli atleti in gara che sono sicura daranno il massimo per questa competizione”.

Organizzati dalla Federazione Italiana di Danza Sportiva e dall’Associazione Eventi Danza coordinata da Francesco Castagna, i Campionati Italiani di Categoria vedranno gli atleti sfidarsi nelle discipline latin style (tecnica, sincronizzato e coreografico) e freestyle (tecnica, sincronizzato, coreografico e battle). “I nostri più sentiti ringraziamenti - ha affermato la Presidente della FIDS Laura Lunetta nel suo videomessaggio di apertura - vanno all’amministrazione comunale, alla direzione del Palaghiaccio di Catania, al Comitato Regionale FIDS e a tutti coloro che hanno lavorato per rendere possibile l’organizzazione di questi campionati in così poco tempo”. Una competizione che ogni hanno ha convogliato sul territorio di Rimini tra i 120.000 e i 150.000 spettatori e oltre 25.000 atleti. Un grande volano per il turismo siciliano, oltre che un grande successo per la Sicilia della danza che diventa palcoscenico privilegiato grazie alle eccellenti caratteristiche territoriali e alla grande offerta turistica dell’Isola. Solo nel primo weekend di gara catanese sono oltre 2.000 gli atleti iscritti e 111 i gruppi squadra pronti ad esibirsi in oltre 1700 discipline diverse. S

i inizia a ballare al mattino presto e si continua fino alle finalissime che portano alle premiazioni in serata. “Per noi è un onore ospitare questi campionati italiani tanto attesi. Cercheremo di essere quanto più ospitali e diligenti possibili in modo da dare un’immagine sempre più prosperosa e importante di questa splendida terra, la Sicilia” ha dichiarato Giovanni Gaglio, presidente FIDS Sicilia. “Vedere così tanti colori e vedere così tanta gente mi fa davvero tanto tanto piacere”, ha dichiarato nel suo discorso di apertura il vicepresidente vicario della FIDS Giovanni Balistreri. “Siamo arrivati qua con la voglia di fare qualcosa di nuovo e gli atleti in pista lo hanno dimostrato per questo voglio dire a tutti grazie per il buon ballo che stanno portando”, ha concluso. I Campionati Italiani proseguiranno anche domani e nei due weekend successivi dal 17 al 19 e dal 24 al 26 di giugno.