Viterbese-Catania, probabili formazioni: Claiton recupera, torna Martinez

Nel fine settimana caratterizzato dall'arrivo di Tacopina a Catania, la squadra rossazzurra è pronta a scendere in campo contro la Viterbese. Raffaele torna in panchina ed è pronto a schierare il suo consueto 3-5-2. Il recupero di Claiton in tal senso è prezioso per ovviare alla squalifica di Tonucci. Stesso discorso in mezzo al campo dove figurano tra i convocati sia Dall'Oglio che Rosaia, con quest'ultimo che potrebbe sostituire Welbeck, anche lui squalificato.

Sarao, in dubbio in settimana, figura tra i convocati, da capire se partirà lui dall'inizio o Raffaele giocherà la carta Piovanello. Emmausso out per infortunio dalla lista dei convocati.

PROBABILE FORMAZIONE VITERBESE CATANIA.

Catania 3-5-2: Martinez, Zanchi, Claiton, Silvestri, Calapai, Rosaia, Maldonado, Biondi, Pinto, Pecorino, Sarao